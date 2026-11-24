Preminuo arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je danas u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, saopštila je Eparhija bačka.

“Sa dubokom tugom u srcu i nadom na Vaskrsenje mrtvih i život večni, Eparhija bačka obaveštava verni narod i punoću SPC da se 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, upokojio u Gospodu Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački Irinej”, navodi se u saopštenju.

Mitropolit Irinej je bio u teškom zdravstvenom stanju posle nedavnog operativnog zahvata.

Na čelu Eparhije bačke od 1990. godine. Prethodno je obavljao dužnost Episkopa moravičkog, vikara patrijarha srpskog Germana. Po odlukama Svetog Arhijerejskog Sinoda i Sabora, vršio je i dužnost administratora Eparhije bačke tokom 1990. godine, Eparhije austrijsko-švajcarske od 2011. do 2014, Eparhije osečkopoljske i baranjske od 2017. do 2018, crkvenih jedinica u Austriji od 2023. do 2024. i Eparhije austrijske od 2024. godine do sada.

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej rođen je 11. februara 1947. godine, u Stanišiću kod Sombora, u porodici Mihaila i Zorke Bulović. A na krštenju u hramu Prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u Stanišiću, 16. februara 1947. godine, dobio je ime Mirko.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.