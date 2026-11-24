KO JE UHAPŠENA BIVŠA POSLANICA NIKOLINA ŠLJIVIĆ? Sporna diploma, politički preokreti i veze sa Ždralom

Bivša narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić uhapšena je jutros u Istočnom Sarajevu u policijskoj akciji koju sprovode SIPA i MUP Republike Srpske.

U istoj akciji uhapšen je i Naser Orić na području Olova, kao i Mesud Mustafić i njegov sin u Vogošći. Istraga je usmerena na osobe za koje se sumnja da su pomagale u skrivanju odbeglog Đorđa Ždrale.

Nikolina Šljivić rođena je 18. oktobra 1994. godine u Kasindolu.

Politički angažman gradila je u Demokratskom narodnom savezu (DNS), preko čije je kompenzacione liste 2022. godine dobila mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Nakon napuštanja DNS-a nastavila je da deluje kao samostalna poslanica, a potom se priključila Klubu Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića.

Jedna od najvećih polemika odnosila se na njeno obrazovanje i diplomu pravnog fakulteta. Nakon imenovanja u RUGIP, u javnosti su se pojavile tvrdnje da je fakultet završila u veoma kratkom roku. Šljivić je te navode odbacila i objavila dokumentaciju za koju tvrdi da potvrđuje njeno obrazovanje.

U novembru 2025. imenovana je za vršiteljicu dužnosti zamenice direktora RUGIP-a.

Imenovanje je izazvalo reakcije zbog pitanja stručnih kvalifikacija i mogućeg istovremenog obavljanja više javnih i privatnih funkcija. Transparency International BiH podneo je prijavu nadležnim institucijama, a CIK BiH pokrenuo je proveru moguće nespojivosti poslaničke i rukovodeće funkcije. Šljivić je u martu 2026. razrešena funkcije u RUGIP-u.

U javnosti se spominje i njen suprug Zoran Šljivić, koji je bio obuhvaćen optužnicom nakon fizičkog sukoba u Istočnom Novom Sarajevu u aprilu 2024. godine.

Mediji su o njoj pisali da se na društvenim mrežama hvali svojim glamuroznim izgledom i luksuznim odevnim predmetima i modnim asesoarima. Navodno na fotografijama koje objavljuje nosi torbicu koja košta 2.620 dolara, luksuzne papuče od 1.620 dolara i remen koji košta 435 evra.

Zajecaronline/Avaz/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.