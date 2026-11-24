Direktor Pete beogradske gimnazije Ognjen Mrvaljević podneo ostavku

Direktor Pete beogradske gimnazije Ognjen Mrvaljević saopštio je da je podneo ostavku na tu funkciju. U saopštenju koje je uputio kolektivu škole, zahvalio se „velikom delu kolektiva koji mu je ukazao podršku“.

„Shvatajući strahove od, sasvim izvesnog, medijskog linča kroz koji bi prošao svako ko bi javno istupio, nikome ne zameram nedostatak odlučnosti za javno iskazivanje podrške. Kolege, pitanje je trenutka kada će aktuelni, a ipak ’novi’ ministar prosvete, poništiti konkurs za direktora Pete beogradske gimnazije. Bez realnog osnova. Konkursna dokumentacija je bila uredna i kompletna. Ipak, uradiće to pod pritiscima i ucenama svojih dojučerašnjih protivnika, a sada saveznika. Istih onih koji su mu javno upućivali pretnje krivičnim prijavama uz odbrojavanje časovnika“, naveo je Mrvaljević.

Direktor Pete beogradske gimnazije Ognjen Mrvaljević podneo ostavku

On je još istakao da o njegovoj budućnosti na mestu direktora Pete beogradske gimnazije „neće odlučivati ’ljudi’ poput njih“.

Podsetimo, roditelji učenika Pete beogradske gimnazije još ranije su pozivali direktora Ognjena Mrvaljevića da sam podnese ostavku. Savet roditelja prozvao je direktora na ličnu odgovornost za dugotrajnu krizu u školi. Roditelji su naveli da su odnosi rukovodstva, nastavnika, učenika i roditelja ozbiljno narušeni i da je poverenje u način na koji direktor vodi školu izgubljeno.

„On je izabran protiv volje kolektiva. Prilikom izbora na nastavničkom veću, to je jedna od faza izbora, većina kolektiva se izjasnila protiv njega. Uprkos tome, on je izabran, Ministarstvo ga imenovalo. Mi smo u međuvremenu došli do podataka i do dokumentacije da njegova prijava nije bila potpuna“, istakao je ranije advokat Goran Cvetković.

Savet roditelja ukazivao je i na direktorov odnos prema nastavnicima koji su ostali bez posla, navodeći da nije preduzeo nijedan konkretan korak da im omogući povratak.

Zajecaronline/N1/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.