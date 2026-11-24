Vremenska prognoza: Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do devet stepeni

U Srbiji će danas, posle hladnog jutra, biti pretežno sunčano.Na jugozapadu i jugu u planinskim predelima malo do umereno oblačno.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će u Banatu, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji povremeno biti jak. Dok se u Borskom okrugu očekuju i olujni udari. Vetar će uveče oslabiti, a tokom noći skrenuti na južni i jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vremenska prognoza: Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do devet stepeni

Najniža temperatura biće od -3 do 2 °С. , a najviša dnevna od 5 do 9 °С.

U Zaječaru danas sunčano i hladnije vreme. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura -1° C, maksimalna dnevna 3° C.

Podsećamo:

Gamzigrad i deo Velikog Izvora u utorak, 24. novembra, privremeno bez struje

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevenciji kvarova i pripremi distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, u utorak, 24. novembra, bez električne energije biće Gamzigrad. Kako je najavljeno, struje neće biti u periodu od 9 do 10 časova.

Takođe, u periodu od 13 do 14 časova, bez električne energije biće deo Velikog Izvora (Gornji kraj).

Zajecaronline/N. S.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.