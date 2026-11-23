Otpušteni radnici podneli krivičnu prijavu protiv Maje Gojković: „Putovalo se po belom svetu, a nas su otpustili zbog štednje“

Otpušteni radnici podneli krivičnu prijavu protiv Maje Gojković: „Putovalo se po belom svetu, a nas su otpustili zbog štednje“

Grupa otpuštenih radnika pokrajinske administracije podnela je danas Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, krivičnu prijavu protiv predsednice Pokrajinske vlade Maje Gojković i drugih odgovornih službenih lica.

Prijava je podneta zbog sumnje da su donošenjem i sprovođenjem mera racionalizacije broja zaposlenih, odobravanjem i plaćanjem troškova službenih putovanja, kao i dodelom bespovratnih sredstava za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2026. godini, izvršene radnje koje mogu imati obeležja krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja.

Podnosioci navode da su 2025. godine sprovedene mere takozvane racionalizacije pod izgovorom štednje, nakon čega je u 2026. godini budžet za službena putovanja povećan sa 40 na 50 miliona dinara. Istovremeno je tražena saglasnost Republičke komisije za zapošljavanje novih ljudi, a neposredno nakon izbora pokrajinska vlada je predložila zapošljavanje još 106 lica na stalni radni odnos.

Otpušteni radnici podneli krivičnu prijavu protiv Maje Gojković: „Putovalo se po belom svetu, a nas su otpustili zbog štednje“

„Putovalo se po belom svetu, razloge i dan danas ne znamo. A rezultate još manje“, rekao je jedan od podnosilaca prijave, Vasil Nastoski. On je istakao da su ogromna sredstva trošena na putovanja funkcionera dok su radnici ostajali bez posla, navodeći da je racionalizacija bila politički motivisana i vezana za podršku studentskom pokretu.

U prijavi se posebno ukazuje na troškove službenih putovanja tokom 2024, 2025. i 2026. godine. Prema podacima iz prijave, na trodnevni put u Pariz 2024. utrošeno je skoro dva miliona dinara, na put u Japan 2025. skoro 10 miliona, a na put u Namibiju 2026. godine 3,6 miliona dinara.

Treći deo prijave odnosi se na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, na kojem je 9. aprila 2026. godine odobreno ukupno 500 miliona dinara bespovratnih sredstava za 186 privrednih subjekata. Podnosioci traže proveru kriterijuma dodele, rada komisije i namenskog trošenja sredstava.

Prijavu su podneli i u ime zborova građana Novog Sada. Ranije su isti radnici, koji tvrde da je otpušteno više od 100 ljudi, podneli i zahtev za poništavanje rešenja o prestanku radnog odnosa.

Do sada nema zvanične reakcije Maje Gojković ni Pokrajinske vlade na podnetu prijavu.

Zajecaronline/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.