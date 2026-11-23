Promocija nove knjige autora Ninoslava Jovanovića u utorak, 24. novembra, u Pozorišnom muzeju u Zaječaru
U Pozorišnom muzeju u Zaječaru, u utorak, 24. novembra, biće predstavljena nova knjiga autora Ninoslava Jovanovića ,,Precrtane istine – borba u senci”.
Po rečima recenzenta, a i samog autora, misli koje se pribrane u ovoj knjizi bave se time kako izbeći negativne mentalne šablone i prevazići kalupe duše.
Sadržaj knjige bavi se međusobnim odnosom uma, srca i tela. U dobroj meri, knjiga se bavi prastarim pitanjem: kako ispravno živeti?
Ninoslav Jovanović rođen je u Zaječaru 1979. godine. Počasni je član udruženja književnika ,,Stojan Živadinović” iz Sokobanje. Objavio je šest knjiga. Bavi se i slikarstvom. Autor je više od 500 slika, Svoje radove predstavio je sedam puta samostalno i pet puta na grupnim izložbama.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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