Promocija nove knjige autora Ninoslava Jovanovića u utorak, 24. novembra, u Pozorišnom muzeju u Zaječaru

U Pozorišnom muzeju u Zaječaru, u utorak, 24. novembra, biće predstavljena nova knjiga autora Ninoslava Jovanovića ,,Precrtane istine – borba u senci”.

Po rečima recenzenta, a i samog autora, misli koje se pribrane u ovoj knjizi bave se time kako izbeći negativne mentalne šablone i prevazići kalupe duše.

Sadržaj knjige bavi se međusobnim odnosom uma, srca i tela. U dobroj meri, knjiga se bavi prastarim pitanjem: kako ispravno živeti?

Ninoslav Jovanović rođen je u Zaječaru 1979. godine. Počasni je član udruženja književnika ,,Stojan Živadinović” iz Sokobanje. Objavio je šest knjiga. Bavi se i slikarstvom. Autor je više od 500 slika, Svoje radove predstavio je sedam puta samostalno i pet puta na grupnim izložbama.

Zajecaronline/Pozorišni muzej u Zaječaru/N. S.