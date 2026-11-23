U Skupštini Srbije počele konsultacije o daljem toku konstitutivne sednice

U Skupštini Srbije nešto posle 14 časova počele su konsultacije predstavnika poslaničkih grupa o daljem toku konstitutivne sednice. A u vezi sa izborom članova radnih tela i stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Na sastanak su došli predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe Studentska lista Jovo Bakić, šef poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić i njegov zamenik Milenko Jovanov.

Konsultacije sa samostalnim poslanicima su zakazane za 16 časova.

Poslanici Skupštine Srbije sutra nastavljaju konstitutivnu sednicu na kojoj treba da se raspravlja o izboru članova radnih tela u parlamentu. A zatim i o izboru članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Poslanici Skupštine Srbije u novom sazivu su prošle nedelje izabrali za predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića. Kao i šest potpredsednika i generalnog sekratara. Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeduje”, kao ni iz stranaka nacionalnih manjina, već su svi poslanici sa Studentske liste.

Izborom članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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