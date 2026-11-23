Nastavlja se suđenje optuženima ubistvo Danke Ilić: Na današnjem suđenju bi trebalo da budu ispitani svedoci

U Viši sud u Negotinu danas su dovedeni Dejan Dragijević i Srđan Janković, optuženi da su 26. marta 2024. godine ubili dvogodišnju Danku Ilić. Oni su dovezeni u zgradu suda sa lisicama na rukama.

Na ročište je stigla i majka devojčice Ivana Ilić.

Na današnjem suđenju bi trebalo da budu ispitani svedoci.

Roditelji ubijene devojčice i članovi njihove porodice su ispitani na ročištu u petak. Dok su prethodno Dragijević i Janković izneli odbranu i negirali krivicu.

Dragijević i Janković se od hapšenja nalaze u pritvoru.

U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak.

Nastavlja se suđenje optuženima ubistvo Danke Ilić: Na današnjem suđenju bi trebalo da budu ispitani svedoci

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage koju je sprovelo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Dopuna istrage sprovedena je po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora. Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP “Vodovod”, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, a zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice nije nikada pronađeno. Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja. Nedavno je uhapšeno nekoliko pripadnika MUP-a zbog sumnje da su Dalibora Dragijevića tukli, usled čega je on preminuo.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.