Novak Đoković završio sezonu na 12. mestu ATP liste

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 12. mesto na najnovijoj ATP listi, koja je objavljena danas.

Đoković je završio sezonu kao 12. teniser sveta sa 2.940 bodova.

Prvo mesto na ATP listi zadržao je teniser iz Nemačke Aleksandar Zverev sa 10.350 poena. Zverev je još ranije obezbedio prvu poziciju na ATP listi na kraju sezone.

Na drugom mestu na listi najboljih tenisera sveta se nalazi Italijan Janik Siner sa 7.950 bodova. Dok je treći Španac Karlos Alkaraz sa 7.600.

Amerikanac Ben Šelton je zadržao četvrtu poziciju, dok je Rus Danil Medvedev i dalje peti teniser sveta.

Italijan Flavio Koboli i Francuz Artur Fis su zamenili mesta na najnovijoj ATP listi. Fis je od danas šesti igrač sveta, dok je Koboli pao na sedmo mesto.

U TOP 10 najboljih tenisera sveta nalaze se još Amerikanci Frensis Tijafo i Tejlor Fric, kao i Španac Rafael Hodar.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović zadržao je 64. poziciju sa 871 bodom, dok je Hamad Međedović popravio plasman za jedno mesto i sada je 78. na ATP listi sa 751. Laslo Đere je napredovao za devet pozicija i trenutno je 128. na listi najboljih tenisera sveta sa 454 poena, dok je Dušan Lajović pao na 161. mesto sa 353.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.