U Srbiji danas osetno hladnije mestimično sa kišom, na planinama sneg, na istoku Srbije duvaće povremeno olujni vetar

U Srbiji će danas biti oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Temperatura u toku dana u padu, tako da će najtoplije biti ujutro i pre podne, a najhladnije u drugom delu dana i uveče. Najniža temperatura od 2 do 6, a najvisa od 6 do 13 stepeni.

U Zaječaru danas umereno oblačno. Duvaće jak, severni vetar. Minimalna temperatura 2° C, maksimalna dnevna 10° C.

U utorak, 24. novembra, pretežno sunčano i hladno sa slabim jutarnjim mrazem. Na istoku Srbije vetrovito.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u sredu, 25. novembra, očekuje nas još hladnije jutro, minimalne temperature od -8 do -1 °С. A tokom dana se očekuje porast temperature uz postepeno naoblačenje, koje će posle podne i uveče usloviti kišu. Na istoku Srbije se uveče i u toku noću očekuju mešovite padavine, kiša uz poledicu, dok će istočnije od Homoljskih i Kučajskih planina padati sneg i u nižim predelima, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.