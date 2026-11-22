Drama u kraljevskoj porodici se nastavlja: Princ Vilijam planira promenu koja bi njegovom bratu oduzela titulu princa

Britanski princ Vilijam planira radikalnu reformu monarhije koja bi njegovom otuđenom bratu Hariju oduzela titulu princa

Zapravo, ovo su navodi iz knjige pisca Toma Sajksa, čije je objavljivanje najavljeno za februar naredne godine.

Velika reforma, koja bi stupila na snagu nakon što Vilijam postane kralj.

Takođe. dobela bi do toga da Harijeva deca, princ Arči (7) i princeza Lilibet (5), izgube svoje kraljevske titule, prenosi Dejli mejl.

U svojoj knjizi Sajks, koji je bivši student koledža Iton, tvrdi da je prestolonaslednik počeo da osmišljava “masovno restrukturiranje” monarhije.

Inače, Vilijam prošle godine jasno stavio do znanja da se neće plašiti da donosi teške odluke kao kralj.

Drama u kraljevskoj porodici se nastavlja: Princ Vilijam planira promenu koja bi njegovom bratu oduzela titulu princa

Očekuje se da bi oduzimanje kraljevskih titula Hariju i Megan i njihovoj deci moglo da dramatično produbi jaz između dvojice braće.

Predloženi plan, o kome se u knjizi kaže da je Vilijam razgovarao sa pomoćnicima, ograničiće titule samo na članove kraljevske porodice koji obavljaju dužnosti u ime krune.

Prinčev prijatelj je rekao Sajksu da će neko biti “njegovo kraljevsko visočanstvo” ako je “član kraljevske porodice koji radi, izlazi, putuje po zemlji, obavlja diplomatske poslove, obavlja vladine poslove, ima javnu ulogu” i da će u tom slučaju imati titulu princa ili princeze, dobijaće džeparac, platu i mesto za život.

– Ako ne radite te stvari i niste član kraljevske porodice koji radi, nećete postati njegovo kraljevsko visočanstvo, nećete dobiti besplatno ili subvencionisano mesto za život i nećete dobiti nikakve posebne pogodnosti. Međutim, bićete privatna osoba slobodna da nastavite sa svojim životom i zarađujete novac kako god želite – rekao je prijatelj princa Vilijama.

Drama u kraljevskoj porodici se nastavlja: Princ Vilijam planira promenu koja bi njegovom bratu oduzela titulu princa

Potencijalne promene takođe bi značile da bi dvoje Vilijamove dece, princeza Šarlot (11) i princ Luj (8), mogli da se odreknu svojih titula i korišćenja titule njenog kraljevskog visočanstva, ako, kada postanu odrasli, odluče da žele da grade samostalne karijere.

Međutim, to ne bi uticalo na najstarije dete, princa Džordža (13) čija je budućnost, kao naslednika prestola, “utvrđena”, navodi se u knjizi.

Kensingtonska palata je saopštila da ne komentariše sadržaj knjiga.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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