Tramp objavio fotografije susreta sa Putinom i Si Đinpingom u Šenženu: “Moji prijatelji”

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social seriju fotografija sa susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom u kineskom gradu Šenženu na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).

Na jednoj od fotografija prikazani su Tramp i Putin tokom rukovanja, uz opis “Moj prijatelj”. Na drugoj fotografiji kineski predsednik Si Đinping dočekuje Trampa na stepenicama aviona, a uz snimak stoji natpis “Prijatelji”.

Susret lidera tri zemlje održan je u četvrtak 19. novembra u državnoj rezidenciji Ćilin Šanžuang u Šenženu i trajao je oko sat i po. Reč je o prvom trilateralnom sastanku predsednika SAD, Rusije i Kine.

Tramp objavio fotografije susreta sa Putinom i Si Đinpingom u Šenženu: “Moji prijatelji”

Nakon razgovora usvojena je zajednička deklaracija, u kojoj su se strane obavezale na dijalog o smanjenju nuklearnih rizika, stabilnosti energetskog snabdevanja i reformi Ujedinjenih nacija.

Zaječaronline/Tanjug/rtv.rs/M.M.

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