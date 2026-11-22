Na 16. CSCRS kongresu u Zagrebu profesor doktor Nikica Gabrić dodelio nagradu „A Lasting Legacy in Ophthalmology“ profesoru Rafaelu I. Barraqueru

Vizija prof. Nikice Gabrića i prof. Rafaela I. Barraquera o spajanju oftalmologije i porodice bila je inspiracija za sve učesnike 16. kongresa Hrvatskog društva za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (CSCRS), koji je održan 20. i 21. novembra u Zagrebu.

Prof. Nikica Gabrić, osnivač CSCRS-a i Klinike Svjetlost, u ime društva uručio je posebnu nagradu „A Lasting Legacy in Ophthalmology“ prof. Rafaelu Ignaciju Barraqueru.

Priznanje je dodeljeno za dugogodišnji doprinos struci i nasleđe porodice Barraquer, koja se oftalmologijom bavi više od 140 godina i čiji su članovi ostavili dubok trag u razvoju refraktivne hirurgije i oftalmoloških institucija širom sveta.

Na kongresu pod nazivom „Novi trendovi u oftalmologiji“, koji su organizovali CSCRS i Klinika Svjetlost u hotelu Hilton Garden Inn, okupilo se 72 predavača iz 15 zemalja.

Prof. Barraquer je održao predavanje „Korijeni i krila“, u kome je govorio o prenosu odgovornosti između generacija i o izgradnji klinike koja nadživljava svog osnivača.

Dr Krešimir Gabrić je tom prilikom istakao da je Barraquer pokazao kako se međugeneracijski može voditi takav projekat uz zadržavanje kvaliteta, izvrsnosti i svetskog dometa.

Kongres, koji je prof. Nikica Gabrić osnovao 2003. godine sa idejom da Hrvatska postane jedna od vodećih zemalja u refraktivnoj hirurgiji, i ove godine je nastavio tradiciju besplatne edukacije lekara i okupljanja vodećih svetskih imena oftalmologije.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u laserskoj korekciji vida, hirurgiji rožnjače i mrežnjače, kao i sa rezultatima rada tima Klinike Svjetlost.

Nagrada „A Lasting Legacy in Ophthalmology“ još jednom je potvrdila značaj kontinuiteta znanja i porodične predanosti u razvoju oftalmologije, što je bio jedan od centralnih motiva ovogodišnjeg skupa u Zagrebu.

Zajecaronline/J.V.

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