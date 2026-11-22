Pronađen dečak zbog kojeg se cela Srbija digla na noge: Evo gde je bio Andrej!

Sedamnaestogodišnji Andrej Davidović iz Zemuna, koji je juče nestao, pronađen je sinoć u autobusu na raskrsnici ulica Nemanjine i kneza Miloša, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su prethodno sistem “Pronađi me” zbog nestanka dečaka.

Dečak se u subotu oko 11.30 časova udaljio od kuće u Bačkoj ulici i nije se vratio, policiji je nestanak prijavila majka dečaka oko 12.35 časova.

– Andrej ima autizam i ne govori, visok je oko 165–170 centimetara, srednje telesne konstitucije, svetlosmeđe kratke kose, plavih očiju, nosi ortopedsku cipelu, na sebi je imao crnu jaknu sa kapuljačom, trenerku tamne boje i teget cipele – pisalo je u saopštenju MUP-a.

Pronađen dečak zbog kojeg se cela Srbija digla na noge: Evo gde je bio Andrej!

Platforma „Pronađi me“ namenjena je za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka maloletnog lica, koji će omogućiti brzu distribuciju informacija svim građanima preko entiteta nadležnih za informisanje javnosti, kada policija proceni da bi objavljivanje ove infromacije u javnosti doprinelo pronalasku deteta.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.