Treslo se kod Gornjeg Milanovca: Zabeležen slabiji zemljotes

Zemljotres magnitude 2,1 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je jutros u okolini Gornjeg Milanovca.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je zabeležen jutros u 5 časova i 25 minuta na dubini od 12 kilometara.

Treslo se kod Gornjeg Milanovca: Zabeležen slabiji zemljotes

Kao epicentar potresa navedena je lokacija par kilometara severno od Gornjeg Milanovca.

Sport.org/Tanjug

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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.