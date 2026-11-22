SNS pisala međunarodnim institucijama: Žale se na „nedemokratsko preuzimanje“ rukovodstva Skupštine

Srpska napredna stranka (SNS) uputila je pismo međunarodnim institucijama povodom izbora šest potpredsednika Narodne skupštine Srbije, tvrdeći da je Studentska lista preuzela kompletno skupštinsko rukovodstvo i time narušila demokratski pluralizam i zastupljenost opozicije i nacionalnih manjina.

U pismu, u koje su uvid imali mediji, SNS se obratila Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, Venecijanskoj komisiji i Kancelariji OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Dopis potpisuje međunarodna sekretarka SNS-a i poslanica Ana Brnabić.

Stranka je postupak okarakterisala kao „nezabeleženo nedemokratsko preuzimanje parlamentarnog rukovodstva od strane jedne političke grupacije“. Navodi se da je ovo prvi put u 35 godina višestranačke demokratije da predsednik Skupštine i svih šest potpredsednika dolaze iz iste političke opcije.

Šta SNS konkretno prigovara

Prema pismu, Studentska lista nije konsultovala opozicione poslaničke grupe ni predstavnike nacionalnih manjina o raspodeli mesta u skupštinskom rukovodstvu, čime je odstupila od dosadašnje parlamentarne prakse i principa proporcionalne zastupljenosti.

Svih šest izabranih potpredsednika su iz redova Studentske liste, koja nakon izbora 25. oktobra ima 140 od 250 poslaničkih mesta. To su: Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić. U rukovodstvu nema predstavnika SNS-a ni manjinskih partija.

SNS pisala međunarodnim institucijama: Žale se na „nedemokratsko preuzimanje“ rukovodstva Skupštine

SNS posebno ukazuje da je ta stranka osvojila skoro 40 odsto glasova (blizu 1,74 miliona), dok su manjinske liste (mađarske, bošnjačke i albanske) zajedno dobile oko 100.000 glasova.

Opomene i „ućutkivanje“ opozicije

U pismu se otvara i pitanje postupanja predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića prema poslanicima liste „Srbija pobeđuje“. Navodi se da je tokom prvog sata zasedanja izrečeno sedam opomena, što SNS tumači kao pokušaj ograničavanja prava opozicije na učešće u raspravi. Sa druge strane, opomene su izricane zbog kršenja Poslovnika.

Odgovor Studentske liste

Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić ranije je objasnio da lista predlaže svih šest potpredsednika jer je pobedila i među manjinskim narodima. Na primedbe da se time „ubija demokratija“ odgovorio je da bi imao više poverenja u te reči da ih je izgovorio neko drugi, podsećajući na prethodni period vlasti.

Zaječaronline/M.M.

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