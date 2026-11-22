Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode dobilo je novog vršioca dužnosti direktora, Vladimira Stolovića, nedelju dana nakon ostavke dosadašnjeg direktora Gorana Puzovića, koji je na čelu preduzeća proveo 14 godina.

Stolović je dugogodišnji zaposleni u Srbijavodama, gde radi od 2008. godine, a od 2018. obavljao je funkciju izvršnog direktora za razvoj i marketing.

Po obrazovanju je diplomirani inženjer šumarstva. Od 2013. do 2018. bio je pomoćnik direktora za razvoj i marketing, a pre toga samostalni saradnik za marketing i odnose s javnošću.

Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode dobilo je novog vršioca dužnosti direktora, Vladimira Stolovića, nedelju dana nakon ostavke dosadašnjeg direktora Gorana Puzovića, koji je na čelu preduzeća proveo 14 godina.

Stolović je dugogodišnji zaposleni u Srbijavodama, gde radi od 2008. godine, a od 2018. obavljao je funkciju izvršnog direktora za razvoj i marketing.

Po obrazovanju je diplomirani inženjer šumarstva. Od 2013. do 2018. bio je pomoćnik direktora za razvoj i marketing, a pre toga samostalni saradnik za marketing i odnose s javnošću.

Pored angažmana u Srbijavodama, od 2006. do 2016. godine bio je savetnik prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića.

Za počasnog konzula Mongolije u Srbiji imenovan je 2025. godine. Goran Puzović podneo je ostavku 12. novembra, navodeći u saopštenju da to čini zbog pretnji i proganjanja članova njegove porodice putem medija i društvenih mreža, kao i javnih poziva na linč.

Dodao je da ostavku ne podnosi zato što prihvata neistine koje se o njemu iznose.

Puzović je diplomirani inženjer poljoprivrede i pre dolaska na direktorsku funkciju proveo je 15 godina u Srbijavodama.

Zaječaronline.rs/M.M.

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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

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