U Srbiji sutra hladno jutro, posle podne jače naoblačenje s kišom

U Srbiji će sutra, nakon hladnog jutra ponegde sa prizemnim mrazom, biti umereno oblačno, dok se posle podne i uveče očekuje jače naoblačenje s kišom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura iznosiće od 1 stepen do 5 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

Na severozapadu Srbije će pre podne doći do jačeg naoblačenja sa kišom, koje će se posle podne i uveče proširiti i na ostale delove Srbije. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, krajem dana na severu Vojvodine u skretanju na severoistočni pravac.

I u Beogradu jutro hladno, ponegde sa prizemnim mrazom i umereno oblačno. Najniža temperatura biće od dva do četiri stepena, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

Posle podne se u glavnom gradu očekuje jače naoblačenje s kišom. Vetar slab i umeren, uveče kratkotrajno i pojačan, južni i jugoistočni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 29. novembra, u ponedeljak se očekuje pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.

U Srbiji sutra hladno jutro, posle podne jače naoblačenje s kišom

Od utorka hladnije ujutru, mestimično sa mrazom, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 stepeni.

U utorak suvo i hladno, a od srede promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, navodi RHMZ.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.