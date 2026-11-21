Raspisivanje predsedničkih izbora očekuje se u narednih nekoliko dana

Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić najavio je da će predsednički izbori biti raspisani u narednih nekoliko dana, u skladu sa zakonskim rokovima.

Rok za raspisivanje ističe 27. novembra.



Čupić, koji je nedavno izabran za predsednika Skupštine kao kandidat Studentske liste, obavlja i funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike. On je za Fonet rekao da je rok veoma kratak i da izbore neće raspisati istog dana kada je dao izjavu, ali da će procedura biti okončana u narednim danima.

Podsetimo, Aleksandar Vučić podneo je ostavku na funkciju predsednika Srbije 27. septembra. Prema Ustavu i izbornim pravilima, izbori moraju biti održani najkasnije tri meseca od prestanka mandata, odnosno do 27. decembra. Od dana raspisivanja do dana glasanja mora da prođe najmanje 30, a najviše 60 dana. Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine.

Nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, Studentska lista osvojila je 140 mandata, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ dobila 103. Čupić je izabran za predsednika Skupštine sa 140 glasova. Sa njegovim izborom počeo je i rok za formiranje nove vlade, dok se paralelno pripremaju i predsednički izbori.

Zajecaronline/J.V.

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