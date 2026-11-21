Vučić: U sadašnjim uslovima besmisleno je učestvovati na predsedničkim izborima

Šef poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ i poslanik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u aktuelnim uslovima besmisleno učešće na predsedničkim izborima. Dodao je da će, ukoliko SNS ipak učestvuje, to biti mimo njegove volje.

Govoreći za Informer iz Narodne skupštine, Vučić je rekao da će vladajuća većina verovatno izbaciti „deset nekih malih satelita“ samo da bi dala legitimitet izborima.

„Po prvi put im ljudi vide lice, prvi put ljudi vide lica vlastodržaca. Po prvi put ljudi vide njihove sposobnosti. Kakvi izbori, o čemu pričate? Izaći će ih 10 nekih malih satelita, ne bi li im dali legitimitet ili ne znam ni ja šta sve“, kazao je Vučić.

Ističući da je u ovakvim uslovima besmisleno učestvovati, dodao je da postoji mogućnost da Skupština Srpske napredne stranke donese odluku o učešću mimo njegove volje.

„Možda Skupština naše stranke donese odluku da mi učestvujemo mimo moje volje. U ovakvim uslovima besmisleno je učestvovati“, zaključio je.

Vučić je istakao da se od parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra gomilaju problemi, da Nacionalna služba za zapošljavanje dobija sve više upita, a da vladajuća većina neće skoro sastavljati vladu. Najavio je i da će u ponedeljak verovatno biti konsultacije u Skupštini, te da će od ponude zavisiti da li će SNS učestvovati u radu odbora.

Zajecaronline/J.V.

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