Evropski sud za ljudska prava zatražio je od Srbije da se izjasni o slučaju „zvučni top“ i događajima tokom protesta 15. marta prošle godine.
Više od 150 građana dalo je iskaze tužilaštvu, a pitanje odgovornosti i daljeg toka istrage i dalje je otvoreno. Vest je objavljena uz fotografiju vozila koje se povezuje sa uređajem koji je navodno korišćen tokom protesta, a kao izvor naveden je portal pulssumadije. Slučaj se odnosi na navode da je tokom demonstracija korišćen zvučni top, nakon čega je veliki broj učesnika dao izjave nadležnim organima.
Evropski sud sada traži od Srbije da se oglasi o okolnostima događaja i o tome kako je postupano u vezi sa pritužbama građana. Informacija se širi društvenim mrežama, a javnost očekuje zvaničan odgovor institucija na zahtev suda iz Strazbura.
Zaječaronline/M.M.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
Dodaj komentar