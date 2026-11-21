Evropski sud za ljudska prava zatražio je od Srbije da se izjasni o slučaju „zvučni top“ i događajima tokom protesta 15. marta prošle godine.

Više od 150 građana dalo je iskaze tužilaštvu, a pitanje odgovornosti i daljeg toka istrage i dalje je otvoreno. Vest je objavljena uz fotografiju vozila koje se povezuje sa uređajem koji je navodno korišćen tokom protesta, a kao izvor naveden je portal pulssumadije. Slučaj se odnosi na navode da je tokom demonstracija korišćen zvučni top, nakon čega je veliki broj učesnika dao izjave nadležnim organima.

Evropski sud sada traži od Srbije da se oglasi o okolnostima događaja i o tome kako je postupano u vezi sa pritužbama građana. Informacija se širi društvenim mrežama, a javnost očekuje zvaničan odgovor institucija na zahtev suda iz Strazbura.

Zaječaronline/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!