Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta (Costa) čestitao je danas Aleksandru Čupiću imenovanje za predsednika Narodne skupštine Srbije i vršioca dužnosti predsednika Republike Srbije. Čestitku je uputio tokom telefonskog razgovora, a potom je objavio i na mreži X.

– Čestitao sam Aleksandru Čupiću na jučerašnjem imenovanju za predsednika Narodne skupštine i vršioca dužnosti predsednika. Srbija je deo evropske porodice. Želimo da koračamo rame uz rame sa srpskim narodom na njegovom putu ka budućnosti u Evropskoj uniji. Radujem se što ću ga uskoro ugostiti u Briselu na ličnom sastanku – napisao je Košta.

Čupić je izabran za predsednika Skupštine kao kandidat Studentske liste, sa 140 glasova poslanika, dok je kandidat SNS-a Stojan Radenović dobio 97. Time je automatski preuzeo i funkciju vršioca dužnosti predsednika Srbije.

Pozvan je i na samit EU i Zapadnog Balkana, koji će se održati 25. novembra u Briselu. Na tom sastanku EU će predstavljati samo predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, bez učešća šefova država i vlada zemalja članica.

Košta je ranije, još nakon izbora, čestitao i lideru Studentske liste Iliji Srdanoviću i istakao da je prioritet brzo konstituisanje Skupštine i formiranje vlade, uz fokus na vladavinu prava, borbu protiv korupcije i slobodu medija.

Zaječaronline/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.