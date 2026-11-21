Još jedan član SNS-a napustio stranku: Jovanov najavio još osam ostavki

Zamenik šefa poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov izjavio je da je poslanik sa ove liste Marko Korać napustio njihov poslanički klub zato što je još ranije najavio da neće biti poslanik iz privatnih razloga, i da ih je o tome obavestio na sastanku.

Jovanov je u četvrtak 19. novembra novinarima u holu Skupštine rekao prvo da su svi poslanici grupe SNS na broju, da nema razloga za brigu, a onda je najavio da će biti još ostavki.

Još jedan član SNS-a napustio stranku: Jovanov najavio još osam ostavki

– Odmah po završetku ove sednice ili čak tokom sednice, računajte da će još jedan broj poslanika naše liste podneti ostavke, a doći će neki drugi koji su bili na tom sastanku poslaničke grupe i već znamo ko će da uđe i s kime smo već se dogovorili i što se tiče rada u Skupštini i svega ostalog. Dakle, sve je u redu, nema šta da brinete – rekao je Jovanov.

Nema nikakvog “raspada”, kako su to, pokušali da predstave pojedini izveštači, dodao je Jovanov.

Ispričao je da im je Korać na sastanku poslaničke grupe rekao da zbog nekih svojih privatnih stvari neće prihvatiti mandat.

Još jedan član SNS-a napustio stranku: Jovanov najavio još osam ostavki

Ne bi ga prihvatio čak ni da smo pobedili na izborima, dodao je Jovanov, i rekao da će još sedam ili osam poslanika SNS podneti ostavke, ali da će na njihova mesta doći isto toliko kandidata SNS, i da će poslanička grupa ostati iste brojnosti 103 poslanika.

Zaječaronline/Nova/Danas/M.M.

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