Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković oglasio se na svojoj Instagram stranici gde je svima dao do znanja kako postavlja čvrstu granicu i direktno odgovara na prozivke koje dovode u pitanje njegove namere, poreklo ili lojalnost državi. Mirković je istakao da nema rezervnu državu i da Srbiju voli kao i sebe, uz obrazloženje da onaj ko ne voli sebe ne može da voli ni druge.



“Ne dozvoljavam da je bilo koji pojedinac veći patriota i Srbin od mene. Rezervnu državu nemam, a Srbiju volim kao i sebe, jer ko ne voli sebe, ne voli ni druge”, napisao je Mirković na instagram objavi.

Mirković, poznat po direktnim stavovima o nacionalnom identitetu i političkim prilikama u regionu, već je ranije javno govorio da voli svoje uz poštovanje tuđeg.

On podsеća da pravi patriotizam počinje od sebe, od čestitog odnosa prema sopstvenom narodu i zemlji koju nosiš u srcu bez rezervnih država i bez potrebe da bilo ko drugi potvrđuje tvoju privrženost.

Kada čovek voli sebe i svoju Srbiju onako kako je Mirković opisao, ta ljubav postaje čvrsta, jer onaj ko ne voli sebe teško može da voli i poštuje druge, a još manje svoj narod i svoju zemlju.

Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.