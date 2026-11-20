Vojadžer 1 prva letelica koja je dostigla udaljenost od jednog svetlosnog dana

Američka svemirska agencija NASA sinoć je saopštila da je njena sonda “Vojadžer 1” ostvarila podvig bez presedana nakon što je postala prva letelica koja je ušla u međuzvezdani prostor. Pa dostigla udaljenost od jednog svetlosnog dana od Zemlje, što iznosi oko 26 milijardi kilometara. Ova objava usledila je u trenutku kada ovoj letelici, koja je već dugo u svemiru, ponestaje energije i kada se javljaju tehničke anomalije. Jedan zvaničnik je obećao da se ova misija “nikada neće završiti”, preneo je Rojters. Radio-signal koji je ova robotska istraživačka letelica poslala iz međuzvezdanog prostora primljen je u Madridu putem međunarodnog sistema radio-antena. “Mreže za duboki svemir” (Deep Space Network).

Kako je saopštila NASA, “Vojadžer 1” je u sredu prešao udaljenost koju svetlost pređe za jedan dan. A to je oko 26 milijardi kilometara. Signalu je bilo potrebno oko jednog dana da stigne do Zemlje. Sonda se trenutno kreće u pravcu zvezde Glize 445, udaljene oko 17 svetlosnih godina od Zemlje, i za oko 40.000 godina proći će na udaljenosti od oko 1,7 svetlosnih godina od nje, ukoliko zadrži sadašnju brzinu.

“Vojadžer 1” leti brzinom od skoro 61.000 kilometara na sat. A prešao je spoljnu granicu heliosfere, zaštitnog omotača od čestica i magnetnih polja koji stvara Sunce i ušao u međuzvezdani prostor 2012. godine. Njegov “blizanac“, Vojadžer 2, takođe je lansiran 1977. godine, a u međuzvezdani prostor ušao je 2018. godine.

Sonda “Vojadžer 1” počela je da pokazuje znake starenja i prošle nedelje je prestala da šalje naučne i tehničke podatke. Iako je ostala u kontaktu sa Zemljom. Rukovoditeljka projekta Vojadžer, Suzan Dod, izrazila je uverenje da će sonda ponovo početi da šalje te podatke. Predstavnik laboratorije NASA-e izjavio je ranije ove nedelje da bi

nedavne mere za uštedu energije mogle da obezbede dovoljno snage za obe letelice Vojadžer. Kako bi ostale u komunikaciji sa Zemljom još tri do četiri godine.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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