Odobreno proširenje kapaciteta Šarl de Gola!

Francuska Uprava za regulisanje saobraćaja (ART) dala je pozitivno mišljenje na plan ekonomskog regulisanja aerodroma Šarl de Gol u Parizu. Koji predviđa proširenje njegovih kapaciteta, ali je istovremeno iznela pet primedbi, saopštila je danas kompanija Groupe ADP, koja upravlja pariskim aerodromima.

Francuska kompanija navela je u saopštenju da je regulator dao pozitivno mišljenje na predlog ugovora o ekonomskom regulisanju aerodroma Šarl de Gol za period od 2027. do 2034. godine, prenosi Figaro.

Ugovor, o kojem se pregovara sa francuskom državom, predviđa ulaganja od 8,2 milijarde evra tokom osam godina, između ostalog, za izgradnju novih izlaza za ukrcavanje putnika i modernizaciju aerodroma. Groupe ADP je, međutim, ukazao da je pozitivno mišljenje regulatora praćeno sa pet primedbi, ne navodeći njihove detalje. Istakao je da one ne utiču na ekonomsku ravnotežu ugovora.

Kompanija je saopštila da će odmah započeti razgovore sa državom kako bi bile otklonjene primedbe koje predstavljaju uslov za potpisivanje ugovora. Nakon toga, ugovor treba da odobri upravni odbor Groupe ADP, a potom da ga potpiše francuska država, što se očekuje do sredine decembra 2026. godine.

Odobreno proširenje kapaciteta Šarl de Gola

Planirano je da stupi na snagu 1. januara 2027.

“Ovaj ugovor predstavljaće osnovu narednog strateškog plana i finansijskog razvoja Groupe ADP do 2030. godine, koje ćemo predstaviti početkom 2027. godine”, izjavio je krajem oktobra generalni direktor kompanije Filip Paskal.

Projekat je naišao na kritike više ekoloških udruženja, koja smatraju da nije u skladu sa klimatskim ciljevima Francuske. Njime je zamenjen raniji, znatno obimniji plan izgradnje četvrtog terminala. Poznatog kao Terminal 4, koji je napušten u februaru 2021. godine. Plan proširenja dolazi u trenutku kada se sektor avio-saobraćaja priprema za dugoročno visoke cene održivog avionskog goriva.

Prihodi kompanije Groupe ADP u prvih devet meseci 2026. godine porasli su za 1,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dostigavši 5,106 milijardi evra. Prihodi su ostvareni poslovanjem na aerodromima u Parizu, ali i na drugim aerodromima širom sveta, od Azije do Južne Amerike.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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