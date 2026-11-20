PORED KRIVIČNE PRIJAVE ZA ALEKSANDRA VUČIĆA ZA SISTEMSKO PROGANJANJE, KRIVIČNA PRIJAVA I ZA UREDNIKA „NOVA S“ PORTALA ZA ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI!

Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković najavio je da će, pored Aleksandra Vučića, krivičnu prijavu podneti i protiv urednika portala Nova.rs.

U objavi je naveo da se radi o „sistemskom progonu“ koji spada u krivično delo zločin protiv čovečnosti.

-Definitivno će pored Vučića i urednik Nova.rs portala dobiti krivičnu prijavu za sistemski progon, koji spada u krivično delo zločin protiv čovečnosti – jasno je poručio Saša Mirković.

Tekst portala Nova S prenosimo u celosti:

Najbizarnije preletanje ikada: Saša Mirković tvrdi da je žrtva Vučićevog režima – a preko 11 miliona je razloga da mu ne verujemo

Menadžer i direktor „Hype produkcije“ Saša Mirković u najnovijoj objavi na Instagramu pohvalio je novoizabranog predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, što je još jedan u nizu njegovih pokušaja da „opere“ imidž od prethodne saradnje sa SNS režimom.

„Konačno da imamo pismenog čoveka na čelu Skupštine Republike Srbije a ne poluusmene ličnosti koje su birane po poslušnosti a ne po stručnoj i ljudskoj vrednosti. Proganjan sam od bivšeg nam predsednika zato što sam se tome kao i mnogim drugim njihovim radnjama suprotstavio od 2015. godine. Mnogi ljudi koji su se takođe usprotivili nažalost nisu više među nama. Tada smo bili pojedinci laki za odstrel, danas je to CELA SRBIJA koja zna šta se sve dešavalo i koja je rekla DOSTA tiraniji“, napisao je Mirković i dodao:

„Čestitam svim građanima Srbije i želim nam da se nikada više nigde ne stidimo zato što nam je neki polusvet na čelu države. Ajde Brnabić sada da napustiš državnu vilu koju ti nije brat ostavio. Vojnici i pripadnici državnih službi ne moraju više da gledaju u patos dok slušaju komande ove sektašice. Čestitam svim građanima Srbije na novom s u skorije vreme i jedinom normalnom predsedniku Skupštine Republike Srbije i čoveku koji se nalazi na mestu predsednika Republike Srbije! Živeli!“, zaključio je.

Ovakav „zaokret“ od bliskosti sa odlazećim režimom do javnih hvalospeva novim političkim akterima čini Mirkovića najglasnijim preletačem nakon pobede Studentske liste na parlamentarnim izborima. Međutim, njegova ljubav sa SNS-om i Telekomom trajala je dugo i bila je jako isplativa.

Kako je Mirković profitirao?

Jedan od važnih segmenata poslovanja Saše Mirkovića jeste saradnja sa „Telekomom Srbija“, na čijoj se mreži njegova televizija emituje od samog početka. Koliko je novca ovo akcionarsko društvo, koje je u većinskom vlasništvu građana Srbije, izdvojilo za „Hype produkciju“, javnosti i dalje nije poznato, budući da direktor „Telekoma“ Vladimir Lučić ne otkriva te podatke. Ipak, finansijski izveštaji dostupni na sajtu Agencije za privredne registre (APR) pokazuju da je Mirkovićeva kompanija prethodnih godina ostvarivala izuzetno visoku dobit.

Prema zvaničnim podacima APR-a, „Hype“ je 2022. godine zabeležio neto dobit od 101.986.000 dinara, odnosno približno 872.000 evra. Naredne, 2023. godine, taj iznos bio je 101.387.000 dinara (oko 867.000 evra), dok je 2024. dobit porasla na 159.873.000 dinara, što je približno 1,37 miliona evra.

Međutim, najveći finansijski uspeh kompanija je ostvarila 2025. godine, kada je njena neto dobit, dakle iznos koji ostaje nakon odbijanja svih troškova, dostigla čak 948.425.000 dinara, odnosno oko 8,11 miliona evra.

Ovakvi poslovni rezultati svrstavaju Mirkovića među izuzetno uspešne aktere domaće industrije zabave, sa zaradom koja premašuje primanja mnogih najplaćenijih estradnih zvezda, ali i rezultate brojnih privrednika.

Prema informacijama objavljenim na zvaničnom sajtu „Hype produkcije“, poslovanje ove kompanije ne svodi se samo na televizijsko emitovanje. Njene aktivnosti obuhvataju i organizaciju koncerata i drugih muzičkih događaja, izdavanje pesama i albuma, produkciju muzičkih spotova, kao i snimanje filmova i televizijskih serija.

Na svom sajtu kompanija se predstavlja kao „najveća produkcijska kuća na Balkanu“, a kao jedan od pokazatelja poslovnog razvoja ističe veliki broj realizovanih projekata.

„O rapidnom rastu uspeha ‘Hype produkcije’ svedoči i veliki broj snimljenog filmskog i serijskog sadržaja“, navodi se na sajtu kompanije.

Među projektima koje je ova produkcija realizovala nalaze se serije „Aviondžije“, „Kafana na Balkanu“, „Samonikli“, „Alapače“, „Savršen nered“, „Seosko sokače“, „Bos il’ hadžija“ i „Pigmalion“, kao i filmovi „Pokidan“, „Stravično“ i „Dva života“.

Svi kojima je Saša Mirković menadžer – promovisali SNS

Sa Srpskom naprednom strankom povezivani su i pevači sa kojima Mirković sarađuje kao menadžer ili izvršni producent. Među njima su Aca Lukas, Mira Škorić, Vesna Zmijanac i Miroslav Ilić, koji su nastupali na skupovima SNS-a i učestvovali u televizijskim emisijama sa propagandnim sadržajem u kojima je gostovao Aleksandar Vučić.

Ilić je 19. oktobra 2026. godine nastupio i obratio se okupljenim građanima na predizbornom mitingu liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ u prepunoj hali „Borac“ u Čačku.

Tom prilikom je istakao da Srbiji u ovom „uzavrelom geopolitičkom trenutku najmanje treba promena vlasti“.

Aca Lukas je više puta pevao na SNS skupovima, a poslednji put pred ovogodišnje parlamentarne izbore. Folker od dolaska Srpske napredne stranke na vlast nije krio privrženost ovoj političkoj opciji, a još 2015. godine je izjavio da samo Vučiću peva za džabe.

„Imam pravo da pevam za džabe, kao što imam pravo da pevam za pare. Moja je volja da SNS-u pevam bez dinara nadoknade“, rekao je on tada za Blic.

I Mira Škorić je pevala na poslednjem skupu Srpske napredne stranke, kao i Vesna Zmijanac, čija je izjava o podršci svakom režimu ušla u anale estradnih bizarnosti.

„Treba podržati predsednika u svakom slučaju. Ja sam uvek bila uz vlast. To kažem i mojoj deci. Deco – uvek treba biti uz vlast, jer onda nemate nikakvih problema. Ako nije tako, problem je u najavi“, rekla je Zmijanac za televiziju Pink u martu ove godine, uoči SNS mitinga.

Od ljubavi do mržnje sa Vučićem

Mirković je bio istaknuti član i funkcioner SNS-a: bio je poslanik u Narodnoj skupštini, pa pomoćnik ministra saobraćaja, a 2013. postao je predsednik Skupštine grada Zaječara, da bi 2015. podneo ostavku i ušao u otvoren sukob sa dotadašnjim saradnicima.

Međutim, kako je tada pisao KRIK, nakon što je policija upala u prostorije televizije za koju se tvrdilo da je u Mirkovićevom vlasništvu, on se javnosti obratio otvorenim pismom upućenim tadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću, kojeg je optužio za zloupotrebu vlasti.

U otvorenom pismu objavljenom na sajtu Moja TV, Mirković je kazao da je optužbe na račun Vučića hteo da iznese i u Skupštini Srbije, ali da bi mu tamo bila oduzeta reč čim bi počeo da priča o premijeru.

„Prestani više sa zastrašivanjima i pretnjama. Znam kako funkcionišeš, jer te dugo poznajem. Znam koliko voliš da se svetiš ljudima koji pomisle da ti se suprotstave u stranci, a kamoli ljudima koji su van stranke. Znam sve o ljudima kojima si okružen. Znam kako koristiš sve moguće resurse države da bi na nekog izvršio pritisak, osvetio mu se ili pod izgovorom „borba protiv korupcije“ pokušao da ga uhapsiš“, naveo je Mirković.

Prema njegovim rečima, Vučić je funkcionerima SNS rekao da javno ne komentarišu njegov odlazak iz poslaničkog kluba, samo da bi ga kriminalizovao i napadao preko svojih policajaca i novinara.

„Pokušao sam džentlmenski da izađem iz SNS-a, ali mi ti to prosto ne dozvoljavaš sveteći se, i privatno i politički“, naveo je Mirković.

On je Vučića optužio i da je poslao batinaše u Zaječar da „ubeđuju odbornike šta je država, a šta Saša Mirković“.

„Znam da si rešio da se obračunaš sa mnom. Znam da imaš i privatnu vojsku, i privatnu policiju, i privatno tužilaštvo, i privatne sudove, ali svi oni funkcionišu po principu tajne organizacije zaveštane ćutanjem. Znam i da voliš da gledaš ‘Kuma’. Znam i još mnogo toga, da bih verovatno bio dobar saradnik protiv tebe, ali neću, ne sekiraj se“, rekao je on tada.

Mirković je 2019. godine osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od godinu dana, jer je, sa tadašnje funkcije predsednika Skupštine grada Zaječara, izvršio spornu nabavku novogodišnjih paketića, kojom je budžet Zaječara oštećen za 14 miliona dinara.

Prema pisanju KRIK-a iz 2017. godine, Mirković je bio osumnjičen da je u periodu od septembra do decembra 2013. godine zloupotrebio službeni položaj, tako što je tadašnjoj šefici kabineta gradonačelnika Zaječara Mileni Trajković naložio da nabavku novogodišnjih paketića ugovori bez sprovođenja tendera. U okviru iste istrage uhapšena je i Trajković.

Kako je svojevremeno objavio Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), nabavka je dogovorena usmenim putem sa preduzećem „OFY Company“, a ukupna vrednost posla iznosila je 13,9 miliona dinara. Iako je kompanija isporučila 1.662 novogodišnja paketića, grad Zaječar nikada nije izmirio obaveze prema dobavljaču.

Kada je izašao iz zatvora, situacija se promenila. Mirković je „preko noći“ počeo da brani vlast i redovno napada opoziciju, a u službu SNS-a stavio je i pevače kojima je bio menadžer. Botovanje za bivši režim nastavio je sve do odlaska SNS-a sa vlasti, kada se ponovo (naprasno) setio da mu je Vučić pretio i da je godinama bio ugrožen i proganjan.

Zajecaronline/J.V.