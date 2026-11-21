Danas je Aranđelovdan! JEDNA OD NAJVEĆIH SRPSKIH SLAVA – Ovo su običaji koje treba poštovati!

Srpska pravoslavna crkva slavi Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznat kao Aranđelovdan.

Obeležava se 21. novembra po gregorijanskom kalendaru (8. novembra po julijanskom) u znak sećanja na jednog od anđela koji su se sa vojskom svih anđela suprotstavili silama zla. Na ikonama se arhanđeo Mihailo predstavlja i sa krilima, u vojvodskoj odeždi, sa mačem u jednoj i kantarom u drugoj ruci, jer prema narodnom verovanju, on u času smrti uzima ljudsku dušu. Postoji verovanje i običaj kod mnogih hrišćana koji slave Svetog Mihaila da se, pošto ga smatraju živim svetiteljem, ne sprema žito, što je neopravdano i netačno.

Neophodno je pripremiti žito za slavu, jer se žito priprema za duše predaka, a ne za dušu sveca, koji je pred Bogom živ. Aranđelovdan je jedna od najčešćih srpskih slava, a da li će trpeza biti posna ili mrsna, zavisi od toga na koji dan pada. Ukoliko pada u sredu ili petak, onda se sprema posna trpeza. Aranđelovdan je slava manastira Grabovac i zaštitnik loze Nemanjića.

Veruje se da se na Aranđelovdan nebo otvara za molitve i da će se vernicima ispuniti i najveće, najvažnije želje, ako se pomole iz duše, iskreno i sa zahvalnošću.

Zajecaronline/J.V.