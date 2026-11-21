Porfirije u Moskvi sasluživao u liturgiji povodom 80. rođendana patrijarha Kirila

Patrijarh srpski Porfirije sasluživao je danas u svečanoj svetoj liturgiji u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi povodom 80. rođendana patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila.

Svečanom bogosluženju su prisustvovali predstavnici državnog vrha, javnog i kulturnog života Rusije, predstavnici crkvenih ustanova, monaštvo, pravoslavne omladinske organizacije i brojni verni narod.

Svetu arhijerejsku liturgiju su služili patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril, antiohijski i sveg Istoka Jovan X, jerusalimski i sve Palestine Teofil III, Patrijarh srpski Porfirije, kao i Mitropolit Čeških zemalja i Slovačke Rostislav.

Porfirije u Moskvi sasluživao u liturgiji povodom 80. rođendana patrijarha Kirila

Sasluživali su i arhijereji Srpske Pravoslavne Crkve mitropoliti šumadijski Jovan i banatski Nikanor i episkop remezijanski Stefan, starešina Podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, a ma bogosluženju bio je i predstavnik srpskog sveštenstva protojerej Nedeljko Vasiljević.

Svečanoj liturgiji su prisustvovali članovi delegacija drugih pomesnih Pravoslavnih Crkava, među njima predstavnici Gruzijske, Bugarske, Albanske i Makedonske pravoslavne crkve – Ohridske Arhiepiskopije, kao i poglavar Malankarske pravoslavne sirijske crkve Katolikos Vasilije Mar Toma Matej III.

Posebno tople reči upućene su Kirilu u pozdravnom slovu patrijarha antiohijskog i sveg Istoka Jovana X.

“Osamdeset godina zemaljskog života, pola veka arhijerejske službe i sedamnaest godina prvosvešteničkog podviga na Patrijaršijskom prestolu. Tri znamenita datuma Božjim promislom sabrana u jednoj godini. Do ovih visina ne uzdiže se ljudskom snagom, već Božjom blagodaću koja Vas je osenjivala još od kolevke”, poručio je patrijarh Jovan.

U nastavku svečanosti pročitano je pozdravno pismo u ime članova Svetog Sinoda Ruske Pravoslavne Crkve. A Patrijarhu Kirilu uručene su ikona Hrista Spasitelja i buket ruža.

Čestitke patrijarhu Kirilu uputili su i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin i predsednik Vlade Mihail Mišustin.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.