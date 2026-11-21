Kamioni na granici čekaju satima, oglasio se AMSS: Gužve su velike, a evo gde su zabrane

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, zadržavanja za teretna vozila ima samo na graničnom prelazu Batrovci u trajanju od pet sati.

Kako je saopštio AMSS, za putnička vozila nema zadržavanja na terminalima graničnih prelaza. Prema poslednjim informacijama Puteva Srbije, na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Zimska služba tog preduzeća navodi da su, prema informacijama od 5.00 časova najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja prohodni i nema snega.

Kamioni na granici čekaju satima, oglasio se AMSS: Gužve su velike, a evo gde su zabrane

“Državni putevi II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Putni pravci III prioriteta održavanja su prohodni i nema snega”, navodi se.

Napomena za Zaječar: Učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, najviše ih ima na putu I B 34 ( Đerdapska klisura ), na putu I I A 217 deonica Sokobanja – Knjaževac ( Bovanska klisura ), na putu I I A 221 deonica Knjaževac – Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna – Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

Kamioni na granici čekaju satima, oglasio se AMSS: Gužve su velike, a evo gde su zabrane

Napomena za Požegu: Na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić – Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak – Divčibare – Kaona.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.