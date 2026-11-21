Sukob Pošte i Poštanske štedionice: Da li je novac građana bezbedan?

Poštanska štedionica, najveća banka u vlasništvu države, i jedan od njenih glavnih akcionara JP “Pošta Srbije” našli su se u klinču.

Sukob dve velike i izuzetno važne institucije glavna je tema među građanima.

Da ne govorimo o velikom broju penzionera koji primaju penzije upravo preko ove banke.

Prepucavanje između Poštanske štedionice i “Pošte” uznemirilo je građane koji se pitaju da li su njihovi ulozi sigurni, posebno nakon nedavnog iskustva štediša Alta banke koji sad preko Štedionice dobijaju svoje depozite.

Sukob Pošte i Poštanske štedionice: Da li je novac građana bezbedan?

Suština sukoba

Poštanska štedionica traži da JP “Pošta Srbije” vrati deo novca prenet s računa u banci, a Vlada Srbije je 16. novembra uputila “Pošti” apel da to učini.- Banka tvrdi da je “Pošta” smanjila platni promet preko nje, dok “Pošta” to negira i tvrdi da nisu smanjili ni promet, ni oročene depozite.

“Pošta” optužuje banku da joj ne obezbeđuje dovoljno gotovine za rad 1.553 poštanskih jedinica.

“Pošta” upozorava da nedostatak gotovine može da ugrozi isplatu penzija, smanji prihode i ugrozi hiljade radnih mesta

Spor je i oko poslovnica: “Pošta” traži proveru ugovorne obaveze prema kojoj poslovnice banke ne bi trebalo da budu na udaljenosti manjoj od 500 metara od poštanskih jedinica.

U rešavanje problema uključena je Narodna banka Srbije, a “Pošta” je prihvatila sastanak, ali traži da joj banka prethodno dostavi informacije o raspodeli gotovine.

Iz “Pošte” su prosledili saopštenje koje je poslato Poštanskoj štedionici, u kome, između ostalog, tvrde da banka nije odgovorila na zahtev da “Poštin” tim učestvuje u dnevnoj raspodeli gotovine. “Pošta” negira navode Poštanske štedionice da je smanjila platni promet i oročene depozite i upozorava da nedostatak gotovine koji dobijaju od Štedionice za isplatu prinadležnosti ugrožava isplatu penzija, prihode i radna mesta, te traži podatke o raspodeli gotovine, a najavljuje i pravne mere radi zaštite svojih interesa. prenosi Kurir.

Sukob Pošte i Poštanske štedionice: Da li je novac građana bezbedan?

U Banci Poštanska štedionica građani nemaju razloga za zabrinutost.

– Radimo najnormalnije, štedni ulozi, plate i penzije su sigurni, tako da građani zaista nemaju razloga za brigu – kratko je rekao izvor Kurira.

Zaječaronline/Kurir/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.