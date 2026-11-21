Vučić pomilovao osuđenog za smrt radnika u Lučanima, uprkos negativnom mišljenju suda

Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomilovao je Tomu Stojića.

U pitanju je nekadašnji rukovodilac sektora bezbednosti i zaštite na radu u fabrici MB-Namenska u Lučanima.

Stojić je pravosnažno osuđen zbog smrti dvojice radnika u požaru 2017. godine.

Odluku o pomilovanju Vučić je doneo 27. septembra, nakon što je Osnovni sud u Ivanjici prethodno dao negativno mišljenje o Stojićevoj molbi.

Sud je zaključio da ne postoje razlozi za odobravanje pomilovanja, navodeći da se time ne bi ostvarila svrha kažnjavanja niti ciljevi generalne i individualne prevencije.

Vučić pomilovao osuđenog za smrt radnika u Lučanima, uprkos negativnom mišljenju suda

U obrazloženju je navedeno da okolnosti koje je Stojić izneo, uključujući dugotrajnost krivičnog postupka, medijsku pažnju, stres i zdravstvene probleme, mogu predstavljati razloge za razmatranje pomilovanja, ali da u konkretnom slučaju ne opravdavaju takvu odluku.

Vučić je odluku doneo nakon molbe koju je Stojić podneo tri meseca ranije, a prema pisanju BIRN-a bivši predsednik je pred odlazak sa funkcije pomilovao ukupno 49 osoba.

Slučaj pogibije radnika u fabrici MB-Namenska godinama je bio u fokusu javnosti zbog borbe porodice Milomira Milivojevića za utvrđivanje odgovornosti.

Njegov otac Milovan Milivojević odbijao je finansijske nadoknade koje je nudila fabrika, kao i ponude za zaposlenje ćerke, insistirajući na krivičnoj odgovornosti za smrt svog sina.

BIRN podseća i na susret Milovana Milivojevića sa Vučićem 2019. godine, kada mu je otac nastradalog radnika rekao da ne može da proda svoje dete od 25 godina.

Vučić pomilovao osuđenog za smrt radnika u Lučanima, uprkos negativnom mišljenju suda

Nakon objavljivanja informacije da je Stojić pomilovan, Milovan Milivojević je za BBC na srpskom izjavio da je to osveta njemu, njegovom sinu i njegovoj porodici.

Prema pisanju BIRN-a, ukoliko žalbe porodice Milivojević ne budu usvojene, nakon pomilovanja Stojića niko neće izdržavati zatvorsku kaznu zbog pogibije dvojice radnika u fabrici baruta u Lučanima.

Zaječaronline/BIRN/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!