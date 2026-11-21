Vučić pomilovao osuđenog za smrt radnika u Lučanima, uprkos negativnom mišljenju suda
Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić pomilovao je Tomu Stojića.
U pitanju je nekadašnji rukovodilac sektora bezbednosti i zaštite na radu u fabrici MB-Namenska u Lučanima.
Stojić je pravosnažno osuđen zbog smrti dvojice radnika u požaru 2017. godine.
Odluku o pomilovanju Vučić je doneo 27. septembra, nakon što je Osnovni sud u Ivanjici prethodno dao negativno mišljenje o Stojićevoj molbi.
Sud je zaključio da ne postoje razlozi za odobravanje pomilovanja, navodeći da se time ne bi ostvarila svrha kažnjavanja niti ciljevi generalne i individualne prevencije.
Vučić pomilovao osuđenog za smrt radnika u Lučanima, uprkos negativnom mišljenju suda
U obrazloženju je navedeno da okolnosti koje je Stojić izneo, uključujući dugotrajnost krivičnog postupka, medijsku pažnju, stres i zdravstvene probleme, mogu predstavljati razloge za razmatranje pomilovanja, ali da u konkretnom slučaju ne opravdavaju takvu odluku.
Vučić je odluku doneo nakon molbe koju je Stojić podneo tri meseca ranije, a prema pisanju BIRN-a bivši predsednik je pred odlazak sa funkcije pomilovao ukupno 49 osoba.
Slučaj pogibije radnika u fabrici MB-Namenska godinama je bio u fokusu javnosti zbog borbe porodice Milomira Milivojevića za utvrđivanje odgovornosti.
Njegov otac Milovan Milivojević odbijao je finansijske nadoknade koje je nudila fabrika, kao i ponude za zaposlenje ćerke, insistirajući na krivičnoj odgovornosti za smrt svog sina.
BIRN podseća i na susret Milovana Milivojevića sa Vučićem 2019. godine, kada mu je otac nastradalog radnika rekao da ne može da proda svoje dete od 25 godina.
Vučić pomilovao osuđenog za smrt radnika u Lučanima, uprkos negativnom mišljenju suda
Nakon objavljivanja informacije da je Stojić pomilovan, Milovan Milivojević je za BBC na srpskom izjavio da je to osveta njemu, njegovom sinu i njegovoj porodici.
Prema pisanju BIRN-a, ukoliko žalbe porodice Milivojević ne budu usvojene, nakon pomilovanja Stojića niko neće izdržavati zatvorsku kaznu zbog pogibije dvojice radnika u fabrici baruta u Lučanima.
Zaječaronline/BIRN/M.M.
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