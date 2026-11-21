Uprkos velikodušnom pozivu: Aleksandar Čupić neće prisustvovati Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, ovo je njegova reakcija!

Predsednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Aleksandar Čupić ipak neće prisustvovati Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana koji se održava 25. novembra u Briselu.

Čupić je prethodno dobio pozivno pismo od predsednika Evropskog saveta Antonija Koste, a učešće na skupu trebalo je da bude njegov prvi međunarodni nastup na novoj funkciji nakon pobede Studentske liste na parlamentarnim izborima.

Uprkos velikodušnom pozivu: Aleksandar Čupić neće prisustvovati Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, ovo je njegova reakcija!

U pismu je navedeno da će samit biti prilika za razgovor o saradnji EU i regiona, napretku ka članstvu, postepenoj integraciji, geopolitičkoj situaciji i dijalogu Beograda i Prištine.

Iako je poziv stigao, Čupić je izrazio žaljenje što neće moći da prisustvuje, ističući da novo rukovodstvo Srbije pridaje veliki značaj saradnji sa Unijom i da odnosi sa EU ostaju među najvišim prioritetima.

Uprkos velikodušnom pozivu: Aleksandar Čupić neće prisustvovati Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, ovo je njegova reakcija!

Samit će biti održan u institucionalnom formatu, uz učešće Antonija Koste i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, bez lidera država članica.

Zaječaronline/Masina/M.M.

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