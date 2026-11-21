Uprkos velikodušnom pozivu: Aleksandar Čupić neće prisustvovati Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, ovo je njegova reakcija!
Predsednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Aleksandar Čupić ipak neće prisustvovati Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana koji se održava 25. novembra u Briselu.
Čupić je prethodno dobio pozivno pismo od predsednika Evropskog saveta Antonija Koste, a učešće na skupu trebalo je da bude njegov prvi međunarodni nastup na novoj funkciji nakon pobede Studentske liste na parlamentarnim izborima.
Uprkos velikodušnom pozivu: Aleksandar Čupić neće prisustvovati Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, ovo je njegova reakcija!
U pismu je navedeno da će samit biti prilika za razgovor o saradnji EU i regiona, napretku ka članstvu, postepenoj integraciji, geopolitičkoj situaciji i dijalogu Beograda i Prištine.
Iako je poziv stigao, Čupić je izrazio žaljenje što neće moći da prisustvuje, ističući da novo rukovodstvo Srbije pridaje veliki značaj saradnji sa Unijom i da odnosi sa EU ostaju među najvišim prioritetima.
Uprkos velikodušnom pozivu: Aleksandar Čupić neće prisustvovati Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, ovo je njegova reakcija!
Samit će biti održan u institucionalnom formatu, uz učešće Antonija Koste i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, bez lidera država članica.
Zaječaronline/Masina/M.M.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
Dodaj komentar