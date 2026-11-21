Drama: Avion Er Srbije na letu između Beograda i Mostara pogodila munja

Avion na letu JU634 između Beograda i Mostara u petak je pogodila munja usled nepovoljnih vremenskih uslova u regionu, a putnicima je obezbeđen alternativni prevoz, potvrdila je Tanjugu danas Er Srbija.

Reč je, kako je navedeno, o pojavi koja nije neuobičajena u komercijalnom vazdušnom saobraćaju i za koju su savremeni putnički avioni projektovani i sertifikovani.

U skladu sa propisanim bezbednosnim procedurama, avion je po sletanju u Mostar upućen na detaljan tehnički pregled, za čije je sprovođenje bilo potrebno dodatno vreme, zbog čega je došlo do poremećaja u saobraćaju na ovoj liniji.

Putnicima pogođenim otkazivanjem leta obezbeđen je alternativni prevoz u skladu sa važećim procedurama kompanije.

Drama: Avion Er Srbije na letu između Beograda i Mostara pogodila munja

– Er Srbija zahvaljuje putnicima na razumevanju i izvinjava se zbog eventualnih neprijatnosti prouzrokovanih okolnostima na koje nije mogla da utiče. Bezbednost i sigurnost putnika i članova posade ostaju apsolutni prioritet Er Srbije – kažu u kompaniji.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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