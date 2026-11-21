Drama: Avion Er Srbije na letu između Beograda i Mostara pogodila munja
Avion na letu JU634 između Beograda i Mostara u petak je pogodila munja usled nepovoljnih vremenskih uslova u regionu, a putnicima je obezbeđen alternativni prevoz, potvrdila je Tanjugu danas Er Srbija.
Reč je, kako je navedeno, o pojavi koja nije neuobičajena u komercijalnom vazdušnom saobraćaju i za koju su savremeni putnički avioni projektovani i sertifikovani.
U skladu sa propisanim bezbednosnim procedurama, avion je po sletanju u Mostar upućen na detaljan tehnički pregled, za čije je sprovođenje bilo potrebno dodatno vreme, zbog čega je došlo do poremećaja u saobraćaju na ovoj liniji.
Putnicima pogođenim otkazivanjem leta obezbeđen je alternativni prevoz u skladu sa važećim procedurama kompanije.
Drama: Avion Er Srbije na letu između Beograda i Mostara pogodila munja
– Er Srbija zahvaljuje putnicima na razumevanju i izvinjava se zbog eventualnih neprijatnosti prouzrokovanih okolnostima na koje nije mogla da utiče. Bezbednost i sigurnost putnika i članova posade ostaju apsolutni prioritet Er Srbije – kažu u kompaniji.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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