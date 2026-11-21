Žair Bolsonaro hospitalizovan zbog bolova u stomaku: Ustanovljena opstrukcija creva

Bivši predsednik Brazila Žair Bolsonaro hospitalizovan je nakon što je iznenada osetio jake bolove u stomaku, a lekarski pregledi pokazali su da ima gotovo potpunu crevnu opstrukciju, izjavio je danas njegov sin Karlos Bolsonaro.

Karlos Bolsonaro je na društvenoj mreži Iks naveo da je njegov otac iznenada dobio snažne bolove u stomaku i da je prebačen u bolnicu.

Žair Bolsonaro hospitalizovan zbog bolova u stomaku: Ustanovljena opstrukcija creva

U naknadnoj objavi opisao je da je Bolsonaro po dolasku u bolnicu imao izrazito nadut stomak, što je izazivalo pritisak i jake bolove.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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