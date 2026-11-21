Jovo Bakić otkrio plan Studentske liste: “Imamo kandidata za predsedničke izbore”

Šef poslaničke grupe Studentska lista u Skupštini Srbije Jovo Bakić rekao je da ta lista ima kandidata za predsednika Srbije, na predstojećim predsedničkim izborima.

– Imamo kandidata, ali još ne izlazimo sa imenom – rekao je Bakić za list Nova, upitan o najavi predsednika parlamenta Aleksandra Čupića da će u narednih nekoliko dana raspisati predsedničke izbore.

Na pitanje zašto misli da će Srpska napredna stranka odustati od predsedničke trke, Bakić je ocenio da misli da oni nemaju koga da predlože i, kako je naveo, znaju da bi prošao mnogo gore nego njihova lista na parlamentarnim izborima.

– To bi nesumnjivo uticalo na ubrzanje procesa njihovog osipanja i rasturanja koje će na ovaj ili onaj način, pre ili kasnije svakako uslediti – izjavio je Bakić.

On je rekao i da se pripremao za funkciju ministra unutrašnjih poslova i da se priprema i dalje ali, kako je naveo, to ne znači da će i biti ministar “jer tu ima još vrlo sposobnih ljudi koji mogu da obavljaju tu dužnost”.

– Neki su u smislu profesionalne bliskosti tom resoru i bliži od mene. Sve zavisi od odluke koje će donositi mandatar i kolege poslanici, u konsultacijama sa studentima. Uopšte ne znači da ću to biti – kazao je Bakić.

Jovo Bakić otkrio plan Studentske liste: “Imamo kandidata za predsedničke izbore”

Na konstataciju novinara da to ne znači da neće biti (ministar unutrašnjih poslova), Bakić je odgovorio potvrdno:

– Tako je.

Sport.org/N1

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