Narod ne želi Severinu za doček u Tuzli: Pokrenuta peticija da se novac preusmeri bolnici

Protiv koncerta Severine Vučković planiranog za doček Nove 2027. godine u Tuzli pokrenuta je peticija kojom građani zahtevaju otkazivanje njenog nastupa i preusmeravanje novca namenjenog za muzički program u potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Za muzički program planiran je iznos od 230.000 konvertibilnih maraka, odnosno oko 117.600 evra, a inicijativa je objavljena na platformi Peticijeonline.com.

Ipak, u celoj priči postoji detalj koji je privukao posebnu pažnju.

Narod ne želi Severinu za doček u Tuzli: Pokrenuta peticija da se novac preusmeri bolnici

Naime, PET/CT uređaj, za čiju nabavku potpisnici peticije traže da se obezbedi novac, već je stigao u UKC Tuzla. Aparat je isporučen još 25. septembra, u okviru projekta vrednog oko 9,2 miliona konvertibilnih maraka.

Dodatnu okolnost predstavlja činjenica da je ugovor za organizaciju novogodišnjeg programa već potpisan, i to 2. juna.

Zbog toga bi eventualno otkazivanje koncerta moglo da izazove i određene finansijske posledice. Inače, hrvatskoj pevačici, koja je u poslednje vreme više politički aktivna nego što se bavi svojim primarnim zanimanjem, karijera polako doživljava sunovrat.

Njeni koncerti se u poslednje vreme održavaju mahom u polupraznim dvoranama, a neki od njih se i otkazuju i pomeraju za nekoliko meseci zbog izuzetno loše prodaje ulaznica.

Narod ne želi Severinu za doček u Tuzli: Pokrenuta peticija da se novac preusmeri bolnici

Da je Severina u ozbiljnom problemu što se tiče posla, ali i da joj popularnost polako opada jer već dugo nema hit, primetila je i publika, ali i korisnici društvenih mreža.

Zaječaronline.rs/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.