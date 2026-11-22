Crna Gora zavijena u crno: Pronađeno telo deteta koje je upalo u Ribnicu

Pronađeno je telo šestogodišnjeg deteta koje je u petak upalo u reku Ribnicu u Podgorici, izjavio je danas komandir Službe zaštite i spasavanja Podgorice Marko Radulović.

U potragu su se u subotu uključili i ronioci Regionalnog centra Bijela, a Danilo Mijajlović iz tog centra rekao je da su zvaničan zahtev za uključivanje u akciju dobili u subotu ujutru, prenela je RTCG.

Spasilačke ekipe pretraživale su više lokacija duž Ribnice, od naselja Konik do Skalina, a bile su raspoređene od mesta na kojem je prijavljen nestanak deteta u petak do ušća Ribnice u Moraču.

Prva prijava stigla je u petak u 14.08 sati, nakon čega su na teren upućene spasilačke ekipe.

Crna Gora zavijena u crno: Pronađeno telo deteta koje je upalo u Ribnicu

Nakon što potraga nije dala rezultate, angažovane su dodatne snage.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni