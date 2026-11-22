Aca Lukas još jednom je dokazao da njegova popularnost ne poznaje granice! Folk zvezda priredila je pravi muzički spektakl u nemačkom gradu Pforchajmu, gde je klub bio ispunjen do poslednjeg mesta.

Publika ga je dočekala raširenih ruku, a atmosfera je od samog početka dostigla usijanje. Čim je Lukas izašao na scenu, usledili su ovacije i ogromno oduševljenje prisutnih.

Tokom čitave večeri nizali su se njegovi veliki hitovi. Publika je svaku pesmu pevala uglas sa njim, pokazujući koliko njegove numere zna i voli.

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Poseban trenutak nastao je kada je zapevao svoj hit „Ej, otkad sam se rodio“. Publika je tada doslovno zapalila klub, pevajući svaku reč uglas sa Lukasom.

Nije bilo predaha ni tokom nastupa. Gosti su sve vreme uživali, pevali i igrali, a energija iz kluba najbolje je pokazala koliko Lukasovu muziku vole i van granica Srbije.

Još jednom je pokazao da je jedan od najtraženijih izvođača na našoj muzičkoj sceni. Gde god da se pojavi, Aca Lukas garantuje provod za pamćenje.

Zaječaronline/Hypetv.rs

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.