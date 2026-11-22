Zbog protesta i nacionalnog štrajka na koje su pozvali najveći sindikati, zbog mera štednje premijera Barta de Vevera, u Belgiji će sutra biti otkazani skoro svi letovi a biće poremećen i gradski prevoz u Briselu, saopštili su sindikati i belgijska kompanija za kontrolu vazdušnog saobraćaja Skejs (Skeyes).

Očekuje se da će se hiljade ljudi pridružiti nacionalnim demonstracijama u Briselu kako bi osudili smanjenje socijalnog budžeta savezne vlade, koju predvodi premijer, najavili su sindikati ACV-CSC, FGTB-ABVV i SYNOVA, prenosi Brisel tajms.

“Širom zemlje, porodice se svakog meseca bore da sastave kraj s krajem. Kirija, energija, gorivo, javni prevoz, školarine i hrana, osnovni troškovi nastavljaju da rastu”, rekli su sindikati u saopštenju.

Kako je najavljeno, demonstranti će se okupiti od 10.00 sati na stanici Brisel-Sever, gde će biti održano nekoliko govora a oko 11.00 sati, demonstranti će prošetati kroz Brisel prema stanici Brisel-Midi.

Operater javnog prevoza u Briselu STIB-MIVB upozorio je da se očekuju “veliki poremećaji” u autobuskom, tramvajskom i metro saobraćaju kao rezultat demonstracija, jer neki zaposleni učestvuju u protestima i štrajku.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.