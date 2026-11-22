Novi problemi za Dina Merlina: Otkazuje se i koncert u Baru?

Nakon što mu je otkazan koncert na splitskoj Rivi, Dina Merlina čeka nova neizvesnost. Njegov nastup u crnogorskom gradu Baru mogao bi da bude otkazan zbog previsokih troškova organizacije.

Koncert je planiran za 1. januar 2027. godine, kao deo novogodišnjeg programa. Međutim, prema navodima medija, ukupni troškovi angažovanja pevača premašuju 300.000 evra.

Ovaj iznos izazvao je nezadovoljstvo među građanima Bara. Pojedini smatraju da je reč o prevelikom izdatku za gradski budžet. Prema informacijama koje prenose mediji, u ukupnu cenu ulaze Merlinov honorar i brojni tehnički zahtevi iz njegove rajder-liste.

Novi problemi za Dina Merlina: Otkazuje se i koncert u Baru?

Neimenovani izvor tvrdi da Opština Bar ne može da izdvoji toliki novac za organizaciju nastupa. Zbog toga su navodno već kontaktirali pevačev menadžment.Od njegovog tima zatraženo je smanjenje tehničkih zahteva. Time bi se umanjili ukupni troškovi i omogućilo održavanje koncerta.

Ukoliko dve strane ne postignu dogovor, postoji mogućnost da nastup bude otkazan. Konačna odluka očekuje se u narednih nekoliko dana.Podsećamo, slična situacija dogodila se i u Splitu. Gradonačelnik Tomislav Šuta 20. novembra saopštio je da Grad neće potpisati ugovor za Merlinov nastup na Rivi.

Koncert je bio planiran za 30. decembar, ali je odluka doneta nakon burnih reakcija javnosti zbog cene nastupa. Iz Merlinovog tima tada su saopštili da je prihvaćena ponuda iznosila 140.000 evra bruto. U taj iznos bili su uključeni pevačev tim i promotivna kampanja.

Novi problemi za Dina Merlina: Otkazuje se i koncert u Baru?

Takođe su najavili da će dalju komunikaciju sa Gradom Splitom prepustiti međunarodnom pravnom timu.Sada se nova neizvesnost pojavila i u Crnoj Gori. Ipak, otkazivanje nastupa u Baru još nije zvanično potvrđeno.

Zaječaronline/Crna Hronika BiH/M.M.

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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.