Da vidimo ko je ko: Poslanici imaju rok do 17. decembra da prijave imovinu Agenciji za sprečavanje korupcije

Izbor novog saziva Narodne skupštine Srbije (250 poslanika) donosi i zakonsku obavezu prijavljivanja imovine i prihoda Agenciji za sprečavanje korupcije.

Pravila važe za sve narodne poslanike, bez obzira na stranku ili izbornu listu.

Rok i izuzeci

Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, javni funkcioner izveštaj podnosi u roku od 30 dana od izbora, postavljenja ili imenovanja. Za poslanike kojima je mandat potvrđen 17. novembra, rok ističe 17. decembra.

Oni koji su odmah ponovo izabrani na istu funkciju i nisu imali promene u ranije prijavljenim podacima ne moraju da podnose novi izveštaj.

Obaveza obuhvata i imovinu i prihode supružnika ili vanbračnog partnera, kao i maloletne dece koja žive u istom porodičnom domaćinstvu.

Šta se sve prijavljuje?

Poslanici Agenciji dostavljaju podatke o: prihodima iz budžeta i drugih javnih izvora, nepokretnostima (vlasništvo ili zakup), vozilima i drugim registrovanim pokretnim stvarima, bankovnim računima i depozitima (naziv banke, vrsta i broj računa, iznosi), potraživanjima, dugovanjima, akcijama, poslovnim udelima i finansijskim instrumentima, gotovini, dragocenostima i drugoj pokretnoj imovini vrednosti preko 5.000 evra,kriptovalutama (bez obzira na vrednost), imovini i prihodima u inostranstvu.

Da vidimo ko je ko: Poslanici imaju rok do 17. decembra da prijave imovinu Agenciji za sprečavanje korupcije

Šta građani vide, a šta ostaje skriveno?

Javni registar ne sadrži sve podatke koje Agencija prima. Građani mogu da vide ime i funkciju, izvor i visinu neto prihoda iz javnih izvora, postojanje nepokretnosti, vozila i da li postoje bankovni depoziti ili akcije/udeli. Ne vide se tačni iznosi na računima, brojevi računa, dugovanja, potraživanja ni imovina članova porodice.

Kontrola i kazne

Agencija proverava tačnost, potpunost i blagovremenost izveštaja prema godišnjem planu, a može da pokrene i vanrednu kontrolu. Za neprijavljivanje u roku ili netačne/nepotpune podatke predviđena je prekršajna kazna od 100.000 do 150.000 dinara.

Da vidimo ko je ko: Poslanici imaju rok do 17. decembra da prijave imovinu Agenciji za sprečavanje korupcije

Prijavljivanje nije jednokratno – vanredni izveštaji se podnose i pri bitnim promenama imovine ili prihoda tokom mandata, a obaveze postoje i nakon prestanka funkcije.

Zaječaronline/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.