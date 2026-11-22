Vremenska prognoza za narednu nedelju: Hladno i sunčano, a evo kada stiže sneg

Vreme u Srbiji će sutra biti oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Popodne se očekuju prestanak padavina i delimično razvedravanje, prvo na severu, a pri kraju dana i u ostalim krajevima. Duvaće umeren i jak, severozapadni vetar, uveče u slabljenju.

Vremenska prognoza za narednu nedelju: Hladno i sunčano, a evo kada stiže sneg

Najniža temperatura biće od dva do šest, a najviša dnevna od šest do 13 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra biti oblačno sa kišom uz umeren, ujutru i jak severni i severozapadni vetar.

Krajem dana se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperatura će u toku dana biti u padu, jutarnja oko osam, a dnevna oko četiri stepena.

Tokom sledeće nedelje, u utorak i sredu se očekuje slab i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano, hladno vreme, sledećeg vikenda moguć sneg.

Vremenska prognoza za narednu nedelju: Hladno i sunčano, a evo kada stiže sneg

Prema biometeorološkoj prognozi za ponedeljak, očekuje se nepovoljna situacija za srčane i respiratorne bolesnike, a hroničnim bolesnicima savetuje se pridržavanje propisane terapije i smanjenje fizičkih aktivnosti.

Zaječaronline/Beta/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.