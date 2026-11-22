Čupić predlaže mandatara: Studentska lista objavila korake do Vlade

Studentska lista objavila je vodič kroz postupak formiranja nove Vlade Srbije, navodeći da sa 140 od ukupno 250 poslaničkih mandata može samostalno da obezbedi parlamentarnu većinu i izabere novi kabinet, bez koalicionog sporazuma.

Prema objašnjenju objavljenom na njenim kanalima, konstitutivna sednica Narodne skupštine počela je 17. novembra, dok je Aleksandar Čupić dva dana kasnije izabran za predsednika parlamenta. Izabrano je i šest potpredsednika, a za generalnu sekretarku imenovana je Mirjana Radaković.

Sledeći korak je izbor nove Vlade, a Studentska lista objasnila je kako izgleda procedura i koliko je glasova potrebno za formiranje kabineta.

Kandidata za predsednika Vlade, odnosno mandatara, prema Ustavu predlaže predsednik Republike nakon konsultacija sa predstavnicima izbornih lista. Zakon predviđa da mandatar bude osoba koja može da obezbedi podršku većine narodnih poslanika.

U objavi se navodi da u trenutnim okolnostima tu nadležnost obavlja Aleksandar Čupić, kao predsednik Narodne skupštine koji privremeno zamenjuje predsednika Republike.

Čupić predlaže mandatara: Studentska lista objavila korake do Vlade

Od konstituisanja Skupštine teče rok od 90 dana za izbor nove Vlade. Mandatar predlaže program i sastav kabineta, uključujući kandidate za ministre i potpredsednike. Razgovori o programu, kandidatima i raspodeli resora mogu početi i pre zvaničnog predlaganja mandatara.

Vladu čine predsednik, jedan ili više potpredsednika i ministri, a može imati i ministre bez portfelja. Broj i nadležnosti ministarstava uređuju se Zakonom o ministarstvima, pa je za njihovu reorganizaciju neophodna izmena tog propisa.

Članovi Vlade ne mogu istovremeno biti narodni poslanici. Ukoliko je za ministra predložen aktuelni poslanik, mora da mu prestane poslanička funkcija pre preuzimanja nove dužnosti.

Mandatar pred poslanicima predstavlja program i predloženi sastav Vlade, nakon čega sledi skupštinska rasprava. Potom se glasa o programu i izboru predsednika i članova Vlade, kao jedinstvenom predlogu, a ne pojedinačno o svakom ministru.

Za izbor je potrebna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, odnosno najmanje 126 glasova. Glasanje je po pravilu tajno, osim ako Skupština odluči da bude javno.

Studentska lista navodi da joj 140 osvojenih mandata omogućava da samostalno izabere Vladu, pod uslovom da najmanje 126 njenih poslanika podrži predloženi program i sastav kabineta.

Nakon izbora, predsednik Vlade i ministri polažu zakletvu pred narodnim poslanicima. Mandat Vlade počinje danom polaganja zakletve, nakon čega sledi primopredaja dužnosti i preuzimanje rukovođenja ministarstvima.

Čupić predlaže mandatara: Studentska lista objavila korake do Vlade

Nova Vlada zatim počinje da sprovodi svoj program, dok Narodna skupština kontroliše njen rad i poziva je na odgovornost.

Izbor Vlade jedan je od ključnih koraka u formiranju novih institucija, dok se izbor predsednika Republike odvija kroz odvojenu proceduru.

Zaječaronline/Kurir/Blic/M.M.

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