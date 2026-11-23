Slabiji zemljotres pogodio Srbiju: Treslo se kod ovog grada!

Zemljotres magnitude 2,2 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je sinoć u okolini Jagodine.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je zabeležen u 22 časa i 4 minuta na dubini od 11 kilometara.

Zemljotres magnitude 2,1 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u nedelju ujutro u okolini Gornjeg Milanovca.

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Susret patrijarha Porfirija i patrijarha Kirila u Moskvi

Patrijarh srpski Porfirije sastao se u subotu sa patrijarhom moskovskim i sve Rusije Kirilom u Patrijaršijskoj i Sinodalnoj rezidenciji u Danilovom manastiru u Moskvi.

Kako je saopštila SPC, susret je održan pošto je poslanstvo Srpske pravoslavne crkve, predvođeno patrijarhom Porfirijem, prethodnog dana učestvovalo u molitvenim svečanostima povodom 80. rođendana Patrijarha Kirila.

Poglavari dveju pomesnih pravoslavnih crkava uzneli su zajedničku molitvu u hramu Svih svetih Ruske Crkve, koji se nalazi u okviru Patrijaršijske rezidencije, a potom su, tokom bratske trpeze, razgovarali o pitanjima od obostranog interesa, posebno o svepravoslavnom jedinstvu i bilateralnim odnosima Moskovske i Srpske patrijaršije.

U delegaciji SPC bili su mitropolit banatski Nikanor, mitropolit šumadijski Jovan, episkop remezijanski Stefan, protojerej Nedeljko Vasiljević, protođakoni Radomir Vrućinić i Ivan Gašić, đakon Vasilije Perić, kao i ipođakon Dejan Nakić i čtec Andrej Jelić.

Patrijarh Kiril je darivao patrijarha Porfirija dvema panagijama i naprsnim krstom.

Panagije su uručene i mitropolitima Nikanoru i Jovanu, kao i episkopu Stefanu, dok je protojerej Nedeljko Vasiljević na dar dobio naprsni krst.

Ostali članovi delegacije primili su prigodne darove.

Patrijarh Porfirije je darivao patrijarha Kirila krstom i dvema panagijama.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.