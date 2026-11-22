Džepni sat, dijamantski prsten, papir sa ispisanom porukom: Predmeti sa Titanika prodati na aukciji, isnosi su rekordni!

Retki predmeti koji su pripadali putnicima čuvenog broda “Titanik” koji je potonuo 1912. godine prodati su na aukciji u Engleskoj za rekordne iznose.

Među predmetima koji su dostigli najviše cene našli su se džepni sat putnice treće klase Meri Mangan, prodat za 250.000 funti.

Među predmetima je i dijamantski prsten koji je nosila poznata putnica ledi Daf Gordon,

Prsten je prodat za 140.000 funti, prenosi BBC.

Još jedan od predmeta bila je detaljna, vodom oštećena poruka, pronađena na telu njenog autora

Poruka je na aukciji dostigla cenu od 80.000 funti.

Zlatni sat pronađen je na telu 32-godišnje irske putnice Meri Mangan.

Sat je nedavno bio izložen nekoliko nedelja u muzeju “Titanic Belfast”, zajedno sa ostalim predmetima iz kolekcije porodice Mangan.

Meri Mangan se prethodno preselila u Sjedinjene Američke Države, a početkom 1912. godine vratila se u Irsku kako bi posetila porodicu.

Retka poruka, napisana na španskom jeziku na zvaničnom memorandumu “Titanika” tokom plovidbe, sadrži detaljan opis broda, od boja kojima je bio ofarban do temperature i broja putnika koji su obedovali.

Džepni sat, dijamantski prsten, papir sa ispisanom porukom: Predmeti sa Titanika prodati na aukciji, isnosi su rekordni!

Ona je bila jedan od više od 100 predmeta povezanih sa brodom koji su prodati na aukciji.

Među njima su bili i dokument o osiguranju, prodat za 27.000 funti, kao i retka karta za putovanje, koja je dostigla cenu od 45.500 funti.

Na aukciji je prodata i razglednica koju je napisao Džek Filips, jedan od glavnih radio-telegrafista na brodu, koji je poginuo u nesreći nakon što je do poslednjeg trenutka pokušavao da pomogne u spasavanju putnika.

Filips je ostao na svom radnom mestu, šaljući radio-pozive u pomoć i pomažući u koordinaciji spasilačkih operacija dok je brod tonuo.

Razglednica, koju je četiri dana ranije uputio svojoj sestri Elsie, prodata je za gotovo 32.000 funti.

“Smatram da postignute cene odražavaju trajno interesovanje za ovu temu, a ono što radimo sa ovim predmetima jeste da čuvamo uspomenu na pojedince”, dodao je Oldridž.

Džepni sat, dijamantski prsten, papir sa ispisanom porukom: Predmeti sa Titanika prodati na aukciji, isnosi su rekordni!

“Titanik” je isplovio na svoje prvo putovanje 10. aprila 1912. godine, a potonuo je u ranim jutarnjim časovima 15. aprila, pri čemu je život izgubilo oko 1.500 ljudi.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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