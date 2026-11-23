IGOR DODIK MANDATAR ZA NOVU VLADU REPUBLIKE SRPSKE

Predsednik Republike Srpske Savo Minić poverio je danas mandat za sastav nove Vlade Igoru Dodiku, organizacionom sekretaru SNSD-a i sinu lidera te stranke Milorada Dodika. Odluka je objavljena nakon konsultacija sa strankama vladajuće koalicije, a Minić je istakao da je postignut širok konsenzus.

Igor Dodik, rođen 25. januara 1989. godine u Banjaluci, ekonomista je po obrazovanju. Političku karijeru započeo je 2024. godine, bio je na čelu izbornog štaba SNSD-a, a na oktobarskim izborima osvojio je skoro 22.000 preferencijalnih glasova i postao narodni poslanik te šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS. Minić ga je predstavio kao najmlađeg mandatara u istoriji Republike Srpske, od kojeg očekuje da modernizuje Vladu i donese novu energiju.

Dodik je mandat prihvatio sa punom odgovornošću prema Republici Srpskoj i njenim građanima. Poručio je da će raditi na stabilnim platama i penzijama, kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, te da će očuvanje ustavnog položaja i nadležnosti RS biti prioritet. Najavio je i posebno mesto za saradnju sa Srbijom.

Nova Vlada biće vlada kontinuiteta. Minić očekuje da sastav bude predložen do polovine decembra, nakon čega će Narodna skupština glasati o njenom izboru. Ustavni rok za formiranje Vlade iznosi 40 dana od predlaganja mandatara.

Zajecaronline/trebinjelive/J.V.

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