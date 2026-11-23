Skupština Grada Beograda danas o rebalansu budžeta i inicijativi za razrešenje Šapića

Sednica Skupštine Grada Beograda zakazana je za danas. Odbornici će, između ostalog, raspravljati o rebalansu gradskog budžeta za 2026. godinu. Kao i o inicijativi za razrešenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića.

Sednicu je sazvao predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević.

U ovoj godini Skupština grada Beograda je do sada usvojila dva rebalansa budžeta, tako da bi trebalo da bude usvojen treći rebalans budžeta.

Prvim rebalansom 27. februara, Skupština grada usvojila je izmenu budžeta kojom su ukupna sredstva utvrđena na oko 208 milijardi dinara (193 milijarde za Grad Beograd i 15,7 milijardi za gradske opštine). A drugim, 25. juna, usvojena je nova odluka o izmeni budžeta za 2026. godinu u ukupnom iznosu od nešto više od 202 milijardi dinara.

Inicijativu za razrešenje gradonačelnika Šapića pokrenula je odbornička grupa Kreni-promeni u Skupštini grada. Njoj su se pridružile i druge opozicione odborničke grupe tako da je inicijativu potpisao ukupno 41 odbornik.

Sednica je bila zakazana za 13. oktobar, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma. Zatp što se odbornici vladajuće odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Beograd sutra” nisu pojavili na sednici, pa je ponovo zakazana za 23. novembar.

Povod za pokretanje inicijative bio je to što je Šapić 28. septembra na ulici fizički napao i povredio njihovu odbornicu Tatjanu Mićić. Dok je Šapić negirao da je to uradio.

Pored toga, odbornici će raspravljati o ukupno 27 tačaka dnevnog reda, među njima je i Predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2027. godinu. Kao i predlog Odluke o pristupanju Grada Beograda Evropskom društvu za finansiranje železničkih voznih sredstava „EUROFIMA“.

Pred odbornicima će se naći i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju parkovima i obezbeđivanju uslova za njihovo uređenje, upotrebu, unapređenje i zaštitu na području 10 užih gradskih opština.

Odbornici će razmatrati i nekoliko predloga odluka iz oblasti saobraćaja. A među njima predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o taksi prevozu. Takođe odbornici će razmati predloge Rešenja o davanju saglasnosti na konačne nacrte aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu. I to za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog autobuskog prevoza putnika na potezu sa posebnim statusom na teritoriji Gradske opštine Surčin (potez 600). Zatim na teritoriji Gradskih opštine Grocka i Zvezdara (potez 300) i Voždovac (potez 400). Takođe i na teritoriji Čukarica i Rakovica (potez 500). Kao i Gradskih opština Palilula(potez 100) i Zemun (potez 700).

Odbornici Skupštine Grada razmatraće i predlog rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2026. godinu za više javnih komunalnih preduzeća. Kao i više planova i odluka o pravljenjima planova detaljne regulacije za više delova grada.

Zaječaronline/Tanjug/N. S.

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