BOŠKO OBRADOVIĆ ODGOVORIO ŠAROVIĆU: PRITISCI NA SRPSKU LISTU NISU DOBRONAMERNI

Boško Obradović, lider Srpskog pokreta Dveri, oglasio se povodom izjava Nemanje Šarovića i pritisaka na Srpsku listu. Poručio je da takvi pritisci nisu dobronamerni, posebno u trenutku kada je tek konstituisan novi saziv Narodne skupštine Republike Srpske.

U saopštenju koje prenose portali, Obradović podseća i one koji to jesu i one koji to nisu da je vlast i dalje u tehničkom mandatu SNS-a, te da treba dati vremena novoj vladajućoj većini. Naglasio je da pred njima stoji mnogo posla nakon razaranja države od strane, kako navodi, „Vučićeve organizovane kriminalne grupe“.

Zajecaronline/Srpski pokret Dveri/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.