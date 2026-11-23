Automobil koji je korišćen u filmu Betmen ide na aukciju, procena je da vredi do 7 miliona dolara

Automobil koji je korišćen u filmu Betmen Tima Bartona iz 1992. godine, poznat i kao Betmobil, naći će se danas na aukciji u Gardeni, blizu Los Anđelesa.

Uz procenu vrednosti pre aukcije koja se kreće između 5 i 7 miliona dolara, ovo vozilo bi moglo da obori rekord u prodaji Betmobila. Rekord je postavljen 2013. godine, kada je automobil koji je Adam Vest vozio u televizijskoj seriji iz šezdesetih godina prošlog veka, prodat za 4,6 miliona dolara, prenosi Asošiejted pres.

Kako se navodi, ovo vozilo je glavni adut aukcijske kuće “Džulijens”. Ova aukcijska kuća na prodaju nudi i desetine drugih predmeta vezanih za Betmena i ostale superheroje.

Ovaj crni model dugačak je nešto manje od 6 metara i poseduje dva izražena zadnja krila. Do sada, automobil je godinama bio izložen u Automobilskom muzeju “Markoni” u Tastinu, u Kaliforniji. I dalje ima originalnu boju, Ševroletov motor V-8. Kao i sistem za izbacivanje plamena iz izduvne cevi, kojim je Betmen, koga je tumačio Majkl Kiton, spalio jednog od Pingvinovih cirkuskih poslušnika.

Iz kuće “Džulijens” su ovaj automobil opisali kao “jedno od najprepoznatljivijih i najznačajnijih filmskih vozila u istoriji Holivuda”.

Takođe napominju da vozilo nije registrovano za javne puteve. A motor i menjač su od završetka snimanja korišćeni, odnosno testirani, samo “ograničen broj puta”.

Kupac će takođe morati da poštuje određena ograničenja. Drugim rečima, moraće da pribavi odobrenje pre izlaganja na posebnim događajima. A vozilo mora da miruje kada je izloženo javnosti.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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